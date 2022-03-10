CAI и Потрос дель Эсте сыграли вничью без голов

CAI и Пот. дель Эсте не смогли открыть табло в матче, соответствующем дате 6, который состоялся в эту среду на стадионе Агустин Мукита Санчес.

Фигурой встречи был Роберто Нибле. Адвокат CAI сыграл важную роль.

Другим ключевым игроком на стадионе «Агустин Мукита Санчес» был Адан Кордова. Голкипер из Понтс-дель-Эсте отлично сыграл против CAI.

На встрече было несколько предупреждений: Эдгар Гондола, Эрвин Зоррилья, Хорхе Серрано, Гектор Уртадо и Гилберт Герра.

Тренер CAI Иван Герра организовал тактическую схему 5-3-2 на поле с Сезаром Самудио в воротах; Эдгар Гондола, Франсиско Ванс, Аймар Модело, Дионисио Бернал и Виктор Авила в оборонительной линии; Хорхе Серрано, Абдиэль Масеа и Брэндон Кайседо посередине; и Гектор Уртадо и Марлон Авила в атака.

Со своей стороны, те, кого возглавлял Даниэль Бланко, придерживались стратегии 3:5: 2 с Аданом Кордобой под тремя палками; Оскар Вильярреал, Шакиль Коронадо и Виктор Бенитес в защите; Родриго Телло, Мануэль Варгас, Альсидес де лос Риос, Йоамет Мурильо и Хосе Луна в середине площадки; и Эрвин Зоррилья и Карлос Родригес лидируют.

CAI примет Arabe Unido на следующий день, а Порт-дель-Эсте примет Университарио на стадионе Hacienda Country Club.

Источник примечаний и изображений: DataFactory