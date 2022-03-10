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четверг 10 март 2022
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Россия

Brussels sees it “difficult” to find alternatives to Ukrainian grain supply

10 март 2022

Брюссель, 10 марта Европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский предупредил в четверг, что Европейскому союзу (ЕС) будет «трудно» найти альтернативные источники для поставок зерновых и масличных культур из Украины и используемых в сообществе клуба для сельского хозяйства производство в таких секторах, как свиноводство. «Свиноводческий сектор ЕС сильно зависит от импорта из Украины различных зерновых и масличных культур. На и без того ограниченном и дорогом рынке найти альтернативные источники поставок будет сложно», — написал политик в Twitter. Комиссар сказал об этом сегодня по случаю первого заседания европейской группы по изучению свинины, в котором приняли участие представители государств-членов и цепочки поставок свинины. Группа была создана в условиях кризиса в секторе свинины, пострадавшего от ограничений, вызванных пандемией, падением экспорта в Китай, распространением чумы свиней или увеличением затрат на ресурсы, такие как энергия или корма. В дополнение ко всему этому добавилось российское вторжение в Украину, поскольку эта страна была крупным поставщиком зерновых и масличных культур, таких как подсолнечник. Некоторые сельскохозяйственные продукты, которые были импортированы из бывшей советской республики, необходимы для кормления скота в двадцать седьмом веке. На встрече в четверг комиссар предположил, что в ближайшие месяцы возникнут «новые проблемы для нашей собственной агропродовольственной системы». «Это повлияет на торговлю рядом важных продуктов. Действительно, нашим основным экспортом в Украину являются продукты животного происхождения, особенно мясо птицы и, конечно, свинина», — подчеркнул он, подчеркнув, что вторжение в Украину «не только влияет на экспорт свинины, но и имеет прямые последствия для производства свинины». Украина является четвертым крупнейшим внешним поставщиком продовольствия в Европейском союзе, обеспечивая 52 процента импорта кукурузы, 19 процентов обычной пшеницы и 23 процента растительных масел. «Нет необходимости говорить, что это значит для свиноводческого сектора ЕС, учитывая его сильную зависимость от импорта из Украины различных зерновых и масличных культур. Будет сложно найти альтернативные источники поставок на и без того очень ограниченном и дорогом рынке», — повторил комиссар на встрече. Он заверил, что Комиссия «координирует европейские ответные меры» для поддержки сектора. В этой связи он заявил, что имеется национальная государственная помощь, кризисный резерв или частное хранилище, что подразумевает предоставление европейской помощи для временного вывода продукта с рынка в целях восстановления цен с целью улучшения за счет сокращения объемов предложения. Он добавил, что исполнительная власть сообщества продолжает разрабатывать свои ответные меры и будет давать рекомендации «в ближайшие недели». «Вторжение в Украину позволяет нам понять, насколько мы все взаимосвязаны, и изучить, в какой форме находятся наши связи. Именно этот вопрос должен обсуждаться в этой группе. В какой степени наша зависимость от импортных кормов устойчива», - сказал он. Он также подчеркнул, что нынешний и предыдущий кризисы в свиноводческом секторе возникли из-за «чрезмерной зависимости» от конкретных экспортных рынков, а также упомянул Китай и Россию. «Правильно ли иметь ситуацию, когда торговый партнер может вызвать кризис в секторе практически в одночасье?» , он задал себе вопрос, а также подчеркнул концентрацию сектора в «более крупных и крупных» компаниях. Целью аналитической группы является рассмотрение всех аспектов свиноводческого сектора для обеспечения его устойчивости с точки зрения социально-экономического, экологического, климатического и ветеринарного здоровья и благополучия животных. ШЕФ кувшин/ппк/фп (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)

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