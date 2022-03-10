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четверг 10 март 2022
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Россия

British historian and hispanist John Elliott dies

10 март 2022

Лондон, 10 марта Британский историк Джон Эллиот, один из самых известных латиноамериканцев в мире, который выделялся своими исследованиями по Испанской империи, скончался в этот четверг в возрасте 91 года, подтвердили Эфе источники, близкие к семье. Эллиот получил премию принца Астурийского в 1996 году и, среди прочих наград, был удостоен почетной докторской степени в таких университетах, как Алькала-де-Энарес, Комплутенсе или Карлос II. Испанец был автором, как считается, окончательной биографии графа герцога Оливареса и других ключевых книг по латиноамериканскому языку, таких как «Язык и империя Филиппа IV в Испании». ШЕФ р/Джм/фп

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