Brazil reduces its 2022 harvest forecast but still estimates that it will be record

Сан-Паулу, 10 марта Бразилия, один из крупнейших мировых производителей продовольствия, снизила прогноз урожая зерна на 2022 год на 3,8% до 261,6 миллиона тонн, что все равно поставит новый рекорд в стране, сообщило правительство в этот четверг. По данным Бразильского института географии и статистики (IBGE), снижение, зафиксированное в феврале по сравнению с январем, в основном связано с «климатическими проблемами», связанными с отсутствием осадков, с которыми столкнулись бразильские штаты на юге страны. Однако эта оценка, если она будет достигнута, все равно будет на 3,3% выше, чем урожай 2021 года, когда 253,2 миллиона тонн было собрано в год, когда сельская местность Бразилии в равной степени пострадала от различных погодных явлений. Согласно официальным оценкам, рис, кукуруза и соя составляют 92,7% потенциального производства и составляют 87,7% посевной площади. Производство сои, основного сырья в стране, должно сократиться примерно на 9% в годовом сравнении. «Неблагоприятные последствия, вызванные засухой, резко повлияли на урожайность яровых культур в южных центральных штатах страны», - сказал директор IBGE Карлос Баррадас, цитируемый в записке. Бразильское государственное статистическое управление также прогнозирует снижение производства риса почти на 8% по сравнению с 2021 годом, хотя оно ожидает увеличения производства кукурузы на 24%. Сельскохозяйственный сектор, один из двигателей Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки, упал на 0,2 процента в 2021 году по сравнению с 2020 годом из-за неблагоприятных погодных условий, обрушившихся на основные штаты страны. Плохие данные в сельской местности Бразилии контрастировали с прогрессом в таких секторах, как услуги (4,7%) или промышленность (4,5%), что значительно способствовало росту бразильской экономики на 4,6% в 2021 году и восстановлению после падения на 3,9% в 2020 году, первом году пандемии коронавируса. Но в этом году прогнозируется резкое замедление финансового рынка в Бразилии, которое должно вырасти только на 0,4 процента, под влиянием беглой инфляции, роста процентных ставок и неопределенности, вызванной октябрьскими президентскими выборами и войной в Украине. ШЕФ см/дмт