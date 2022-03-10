Brazil generated 155,178 new formal jobs in January despite difficulties

Рио-де-Жанейро, 10 марта В Бразилии в январе этого года было создано 155 178 новых официальных рабочих мест, несмотря на трудности, которые угрожают замедлить экономику в 2022 году, такие как высокая инфляция, высокие процентные ставки и политическая неопределенность из-за выборов в октябре следующего года, сообщило правительство в четверг. Согласно данным, опубликованным Министерством труда, положительное сальдо в создании рабочих мест со всеми гарантиями труда, предусмотренными законом, стало результатом разницы между 1 777 646 назначениями в январе и 1 622 468 увольнениями. Результат января контрастировал с плохими показателями декабря прошлого года, когда страна ликвидировала 281 792 официальных рабочих места. Однако создание рабочих мест в январе было ниже, чем в том же месяце прошлого года, когда в Бразилии было открыто 254 323 новых официальных рабочих места. Согласно статистическим данным Общего реестра работников и безработных (в клетках) Министерства труда, в январе 40 833 533 бразильца имели официальную работу, что является вторым по величине сальдо за этот месяц с тех пор, как статистика начала измеряться по их текущим критериям в 2010 году. Это число превышает как декабрь прошлого года (40,7 миллиона), так и январь 2021 года (38,2 миллиона). В январе 2015 года в Бразилии было 41 123 711 официальных рабочих мест, то есть до того, как страна пережила историческую рецессию, которая длилась два года и привела к падению валового внутреннего продукта (ВВП) почти на семь процентных пунктов. Создание новых рабочих мест отражает улучшение на рынке труда, вызванное именно прошлогодним ростом бразильского ВВП на 4,6%, самым большим ростом за последние 11 лет, который компенсировал спад, наблюдавшийся в 2020 году, на 3,9%, самый большой за 24 года, и в результате экономического кризиса, вызванного пандемия ковида. В 2021 году, по данным Министерства труда, в Бразилии было создано 2,74 миллиона новых официальных рабочих мест. Восстановление экономики позволило снизить уровень безработицы в Бразилии с почти 15% в апреле до 11,1% в последнем квартале 2021 года, что является самым низким уровнем за два года. Но, несмотря на это восстановление, бразильская экономика в последние месяцы столкнулась с рядом трудностей, таких как высокая инфляция, которая составила 10,06 процента в 2021 году, самая высокая с 2015 года, и высокие процентные ставки, которые в настоящее время составляют 10,75 процента в год, что является самым высоким уровнем с апреля 2017 года. Экономисты уже ожидают резкого замедления экономического роста в 2022 году, к тому времени, когда они ожидают роста всего на 0,4 процента. Появление в Бразилии омикронного варианта covid, которое привело к рекордному уровню заболеваемости, нехватке компонентов на международных рынках и неопределенности выборов повлияло на производственные сектора в январе, главным образом промышленный сектор, и поставило под сомнение способность Бразилии продолжать генерировать новые формальные рабочие места. Однако в январе только коммерческий сектор ликвидировал формальные рабочие места (-60 088), поскольку в секторе услуг было создано 102 026 новых рабочих мест, в промышленности 51 419, в строительстве 36 809 и в сельском хозяйстве 25 104.