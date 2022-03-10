Borrell sees bombing of Mariupol maternity as a heinous war crime

(Обновление EX4383 в третьем абзаце со слов Председателя Комиссии Урсулы фон дер Ляйен) Брюссель, 10 марта Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил в четверг, что взрыв Россией родильного дома в больнице в юго-западном украинском городе Мариуполь является «отвратительным военным преступлением». «Мариуполь находится в осаде. Взрыв родильного дома - чудовищное военное преступление», - заявил Боррелл в своем официальном аккаунте в Twitter. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также была «убеждена» в Twitter, что нападение «можно считать военным преступлением», и призвала провести «полное расследование». Глава общественной дипломатии добавил, что «воздушные удары по жилым районам и блокирование доступа российских войск к автоколоннам помощи должны быть немедленно прекращены». «Безопасный шаг необходим, сейчас», - настаивал Боррелл, который добавил к своему посланию ярлыки «Путинская война» и «Подотчетность». По данным муниципальных властей, по меньшей мере три человека, двое из которых несовершеннолетние, были убиты и семнадцать получили ранения в результате российской бомбардировки детской больницы в Мариуполе в среду. «На сегодняшний день известно, что после теракта на детскую больницу в Мариуполе российскими самолетами пострадали около семнадцати человек (включая детей, женщин и медицинский персонал)», — говорится в данных мэрии, собранных агентством «Интерфакс-Украина». Мариуполь, город на юго-востоке Украины с населением около 500 000 человек, является одним из городов, которые больше всего страдают от атак и осады российских войск с момента начала вторжения в страну 24 февраля. По словам заместителя мэра Петра Андрющенко, около 1300 жителей этого города были убиты в результате обстрелов и нападений с начала вторжения две недели назад. ШЕФ рджа/дрс/да (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es) (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)