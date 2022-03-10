Boric meets with the first international delegations before taking over

Сантьяго де Чили, 10 марта Избранный президент Чили Габриэль Борич провел первые двусторонние встречи с некоторыми международными делегациями и несколькими лидерами в четверг утром, накануне своей инаугурации. Бывший левый депутат и бывший студенческий лидер принял четырех глав государств и правительств в муниципалитете Сантьяго: президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера; премьер-министра Гаити Ариэля Генри и глав исполнительной власти Гайаны Марка Филлипса и Кюрасао Гильмара Писаса. Они также встретились с будущим президентом Беатрис Гутьеррес, женой президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, вице-президентом Бразилии Гамильтоном Мурао, вице-премьером Ирландии Лео Варадкаром, министром иностранных дел Японии Кийоши Одаварой и вице-президентом Республики Гондурас Сальвадором Насраллой Салумом. Во второй половине дня Борик примет короля Испании Фелипе VI, президента Перу Педро Кастильо, президента Эквадора Гильермо Лассо, президента Парагвая Марио Абдо и представителя правительства Соединенных Штатов Изабеллу Касильяс, в делегации которой также входит чилийская писательница Изабель Альенде путешествовал. ВСТРЕЧИ ПИНЬЕРЫ Параллельно уходящий президент, консерватор Себастьян Пиньера, встретился с бразильцем Гамильтоном Мурао; с японцем Киёси Одаварой и американским Касильясом, администратором Федерального агентства малого бизнеса. В 18.30 по местному времени (21.30 по Гринвичу) правые проведут официальное приветствие со всеми международными гостями, а вечером — прощальный ужин в Ла-Монеде с главами государств и правительств. В общей сложности 16 иностранных властей примут участие в инаугурации Борича, который в возрасте 35 лет стал самым молодым и самым избираемым президентом в истории Чили в декабре прошлого года. Церемония смены командования состоится в пятницу в полдень в прибрежном городе Вальпараисо, в 100 километрах от Сантьяго. Среди специальных гостей Boric — никарагуанские писатели Джоконда Белли и Серхио Рамирес, кандидат в президенты Колумбии Густаво Петро и бывшие президенты Хосе Мухика (Уругвай) и Лула да Силва (Бразилия), хотя некоторые из них не примут участие из-за проблем с повесткой дня. ШЕФ пнм/джм/ч (фото) (видео)