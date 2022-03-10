AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 10 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Boric meets with the first international delegations before taking over

10 март 2022

Сантьяго де Чили, 10 марта Избранный президент Чили Габриэль Борич провел первые двусторонние встречи с некоторыми международными делегациями и несколькими лидерами в четверг утром, накануне своей инаугурации. Бывший левый депутат и бывший студенческий лидер принял четырех глав государств и правительств в муниципалитете Сантьяго: президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера; премьер-министра Гаити Ариэля Генри и глав исполнительной власти Гайаны Марка Филлипса и Кюрасао Гильмара Писаса. Они также встретились с будущим президентом Беатрис Гутьеррес, женой президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, вице-президентом Бразилии Гамильтоном Мурао, вице-премьером Ирландии Лео Варадкаром, министром иностранных дел Японии Кийоши Одаварой и вице-президентом Республики Гондурас Сальвадором Насраллой Салумом. Во второй половине дня Борик примет короля Испании Фелипе VI, президента Перу Педро Кастильо, президента Эквадора Гильермо Лассо, президента Парагвая Марио Абдо и представителя правительства Соединенных Штатов Изабеллу Касильяс, в делегации которой также входит чилийская писательница Изабель Альенде путешествовал. ВСТРЕЧИ ПИНЬЕРЫ Параллельно уходящий президент, консерватор Себастьян Пиньера, встретился с бразильцем Гамильтоном Мурао; с японцем Киёси Одаварой и американским Касильясом, администратором Федерального агентства малого бизнеса. В 18.30 по местному времени (21.30 по Гринвичу) правые проведут официальное приветствие со всеми международными гостями, а вечером — прощальный ужин в Ла-Монеде с главами государств и правительств. В общей сложности 16 иностранных властей примут участие в инаугурации Борича, который в возрасте 35 лет стал самым молодым и самым избираемым президентом в истории Чили в декабре прошлого года. Церемония смены командования состоится в пятницу в полдень в прибрежном городе Вальпараисо, в 100 километрах от Сантьяго. Среди специальных гостей Boric — никарагуанские писатели Джоконда Белли и Серхио Рамирес, кандидат в президенты Колумбии Густаво Петро и бывшие президенты Хосе Мухика (Уругвай) и Лула да Силва (Бразилия), хотя некоторые из них не примут участие из-за проблем с повесткой дня. ШЕФ пнм/джм/ч (фото) (видео)

новости без цензуры