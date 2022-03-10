Boric, from student leader to president of Chile in just a decade

Сантьяго де Чили, 10 марта Поскольку прогрессивный Габриэль Борич возглавил студенческие марши в пользу вознаграждения, пока в эту пятницу он не достигнет президентского дворца Ла Монеда, превращенного в самого молодого президента в чилийской истории, пройдет всего десятилетие. Метеорический путь, который всегда приводил к одной и той же идее: бороться с неравенством в Чили, покончив с неолиберальной моделью, установленной во время военной диктатуры (1973-1990), и построить государство всеобщего благосостояния, подобное европейским демократиям, с экологическим, феминистским и региональным акцентом. «Если Чили была колыбелью неолиберализма в Латинской Америке, она также будет ее могилой», - повторял он во время предвыборной кампании. ПЕРЕЙТИ К МОДЕРАЦИИ Когда в июле прошлого года началась гонка за Ла-Монеду, никто не предполагал, что молодой депутат от южного Магальянеса, которому только что исполнилось 36 лет, в конечном итоге победит ультраправого Хосе Антонио Каста в голосовании 19 декабря с 55,8% голосов и разницей почти в 12 пунктов. Это были выборы с наибольшей политической напряженностью со времени падения режима, и молодежь и женщины сыграли ключевую роль в его подавляющей победе. Убежденный защитник конституционного процесса, в который погружено Чили, и волны протестов в конце 2019 года, Борич модерировал свою речь на заключительном отрезке кампании, чтобы положить центристский электорат в карман и отпугнуть страх, который его союз с коммунистами породил в бизнес-сектор. Поворот в центр, который он также продемонстрировал, когда объявил в конце января имена, которые составят его кабинет, в том числе имена Марио Марселя, бывшего президента Центрального банка и чемпиона фискальной консолидации, которая возглавит казначейство. «Мы собираемся сделать все предложенные нами изменения шаг за шагом, потому что у нас есть согласие, что подавляющее большинство чилийцев требуют структурных изменений, которые позволяют жить достойной жизнью», - сказал он 4 января. Помимо самого молодого, Борич также станет первым президентом, который не входит в два традиционных центральных блока, которые возглавляли страну с момента возвращения к демократии. Новая пенсионная система, которая заменит нынешнюю систему индивидуальной капитализации, прощения университетских кредитов, создания всеобщего фонда здравоохранения или амбициозной налоговой реформы для сбора до 5% ВВП, — вот некоторые из обещаний правительства. ПЕРВОЕ ФЕМИНИСТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО Борич также войдет в историю благодаря составу своего кабинета, в первом из которых на континенте было больше женщин, чем мужчин (14 против 10) и где Министерство по делам женщин будет играть ведущую роль, впервые объединив основную часть правительства наряду с такими влиятельными портфелями, как казначейство или Интерьер. «Я хочу попросить мужчин, в частности, серьезно относиться к феминизму, что это не банальность, постмодернистский ответ на требования идентичности», — заявил на прошлой неделе будущий президент. Близкий к бывшему президенту Уругвая Хосе Мухике, Пабло Иглесиасу и Иньиго Эррехону, основателям испанской партии «Подемос» и критикующему боливарианские режимы в Венесуэле, Никарагуа и Кубе, Борис является символическим политиком. Доказательством этого является выбор союза феминистских швей для вышивания своей инвеститурной группы или решение арендовать старый дом в декадентском районе столицы для создания своей президентской резиденции. Его ближайший круг исходит из его времени студенческого лидера: его правой рукой является Джорджо Джексон, которому приписывают сдержанность Борича и который будет отвечать за отношения правительства с парламентом, что имеет первостепенное значение с учетом будущей фрагментации полуцикла. Оба впервые вошли в парламент в 2014 году и через три года основали Широкий фронт, политическое образование, с которым они присоединились к Ла-Монеде в коалиции с Коммунистической партией. Мария Мур