Bolivia: dollar opening rate today March 10 USD to BOB

Доллар США торгуется на открытии на уровне 6,80 боливиано, что на 1,79% больше по сравнению с 6,68 боливиано днем ранее.

На прошлой неделе курс доллара США снизился на 0,15%; несмотря на это в течение года он все еще поддерживал рост на 0,85%. Что касается изменений этого дня по сравнению с предыдущими датами, это положило конец трехдневной негативной полосе. Показатель волатильности заметно выше, чем показатель, достигнутый за последний год (9,56%), поэтому он переживает фазу нестабильности.

На ежегодной фотографии доллар США достиг максимума в 6,82 боливиано, а самый низкий уровень составил 6,65 боливиано. Доллар США находится ближе к максимуму, чем к минимуму.

Среди неопределенности

Боливийский является законным платежным средством Боливии с 1987 года и делится на 100 центов, раньше использовалось боливийское песо, но оно было заменено. Центральный банк Боливии является органом, отвечающим за регулирование выпуска валюты.

В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 10, 20 и 50 центов, а также 1, 2 и 5 боливиано. В 1988 году боливийский доллар был равен одному доллару США.

Что касается производства, боливийская валюта прекратила чеканку и печать в колониальные времена из-за отсутствия политического интереса, что в конечном итоге привело к тому, что монеты и банкноты будут производиться за рубежом из-за низкой стоимости, которую это подразумевает. В 2013 году они все еще производились в таких странах, как Великобритания, Франция и Чили.

В экономической сфере Боливия в 2014 году прибегла к высоким государственным расходам и увеличению внутреннего кредита для поддержания своего роста, но эти меры привели к увеличению государственного долга и сокращению международных резервов.

Как и во всем мире, пандемия коронавируса сильно ударила по экономике Боливии, хотя инфляция не была такой высокой, как в других латиноамериканских странах, закрыв 2021 год с 0,90 процента.

Согласно прогнозам Всемирного банка в этом году, к 2022 году рост Боливии составит всего 3,7%, однако президент Луис Арсе оспорил эти прогнозы и заверил, что валовой внутренний продукт (ВВП) может вырасти до 6%.

Кроме того, страна завершила 2021 год с положительным сальдо торгового баланса в размере 1,471 миллиона долларов, что стало первым за последние шесть лет, когда в балансе были зафиксированы годовые отрицательные сальдо. В дополнение к этим условиям безработица выросла на 5,2 процента.

Боливия также сталкивается с глобальными усилиями по переходу на чистую энергию, поэтому эти условия побудят одну из крупнейших стран-экспортеров газа искать альтернативы.

Мы рекомендуем:

агентства