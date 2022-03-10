Biden receives Duque with war in Ukraine and visits Venezuela as a backdrop

Президент Соединенных Штатов Джо Байден принимает своего коллегу из Колумбии Ивана Дуке, традиционного союзника Вашингтона, в четверг на фоне глобального шока в связи с российским вторжением в Украину и после неожиданного визита высокопоставленных американских чиновников в Венесуэлу.

В Белом доме отметили, что оба лидера обсудят региональные и глобальные проблемы, включая «неспровоцированное и неоправданное» военное вторжение России в Украину, продвижение демократии и безопасности, а также ответные меры на пандемию и региональную миграцию.

«Президент Байден с нетерпением ожидает этой важной встречи для углубления стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Колумбией», - заявила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки, объявляя о встрече несколько дней назад.

«Для Колумбии очень важно, что президент Соединенных Штатов приглашает нас на эту встречу в Вашингтоне, в столь сложное для человечества время, что это также возможность отметить 200-летие наших дипломатических отношений», - написал Дуке в твиттере на своей стороне.

Мероприятие, запланированное на 13:30 в Овальном кабинете, будет включать в себя среди своих «тематических осей» повестку дня по изменению климата и энергетическому переходу, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и поддержке мигрантов, спасающихся от кризиса в Венесуэле, сообщили в президентстве Колумбии.

Дуке — второй латиноамериканский президент, которого приняли в Белом доме при Байдене, после мексиканца Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который был в ноябре на саммите североамериканских лидеров.

- «Кислый» визит? -

Но визит с Дуке, «знаменательный» по мнению Боготы, может быть вызван поездкой на выходных высокопоставленных чиновников из Байдена в Венесуэлу, союзника России, на фоне всплеска цен на нефть из-за войны в Украине и до того, как Байден во вторник запретил импорт российской нефти и газа.

«Если вы только что запретили нефть российскому диктатору, трудно объяснить, почему вы собираетесь покупать нефть у венесуэльского диктатора», - сказал министр энергетики Дуке Диего Меса в заявлении Financial Times в среду в кулуарах мероприятия CERAWeek в Хьюстоне.

Та же газета сообщила, что Дуке, яростный противник Мадуро, заявил, что не его место «ни судить, ни оправдывать», но что он будет продолжать рассматривать венесуэльского президента как «военного преступника», или латиноамериканскую версию сербского лидера Слободана Милошевича.

Сам Байден назвал Мадуро, беглеца от системы правосудия США, «диктатором», который обвинил его в «наркотерроризме» в марте 2020 года, и за поимку которого Госдепартамент предлагает вознаграждение в размере 15 миллионов долларов.

Но все же представители президента США встречались с Мадуро - мандат которого Вашингтон не знает после того, как назвал его переизбрание мошенническим в 2018 году - и вопрос энергетики присутствовал, несмотря на эмбарго США на венесуэльскую нефть, которое действует с апреля 2019 года.

Высокопоставленный чиновник Байдена выступил в защиту встречи в Каракасе, которая, по его словам, «была продуктом многомесячной работы» и после чего двух американцев, арестованных в 2017 году в Венесуэле, обвиняемых в коррупции, отпустили «без компенсации». И он исключил, что «осквернил» встречу Байдена с Дуке.

«Я прогнозирую, что два лидера проведут отличный разговор», - заверил этот чиновник журналистов на условиях анонимности, назвав комментарии Дуке на CERAWeek «очень сдержанными».

- «Важный союзник вне НАТО» -

Колумбия, единственная латиноамериканская страна, которая является глобальным партнером НАТО, немедленно присоединилась к Соединенным Штатам, чтобы отвергнуть нападение России на Украину, которое, по словам Дуке, «угрожает не только ее суверенитету, но и миру во всем мире».

Отвечая на вопрос о возможном объявлении Колумбии «важным союзником Соединенных Штатов вне НАТО», высокопоставленный чиновник Байдена отказался спекулировать.

«Я бы просто сказал, посмотрите на итоги встречи», - сказал он.

Если это назначение произойдет, Колумбия, глобальный партнер Организации Североатлантического договора (НАТО) с мая 2017 года, укрепит свое двустороннее и многостороннее партнерство с Вашингтоном, заявил сенатор-демократ Боб Менендес, движущая сила этой меры.

Менендес, который встретится с Дуке сегодня утром, обнародовал в среду законопроект о стратегическом альянсе между Колумбией и Соединенными Штатами 2022 года, который включает эту инициативу.

Текст также укрепляет партнерство в области прав человека и трудовых прав, создает новый бизнес-фонд для стимулирования инвестиций в колумбийские компании и способствует усилиям по диверсификации цепочек поставок США и снижению зависимости от Китая.

В настоящее время Соединенные Штаты имеют 17 основных союзников за пределами НАТО. Аргентина и Бразилия, назначенные соответственно Биллом Клинтоном в 1998 году и Дональдом Трампом в 2019 году, являются единственными латиноамериканцами.

ад/зм