Байден обещает Дуке особые отношения на встрече, отмеченной Мадуро

Эдуардо Рибас-и-Адметлья Вашингтон, 10 марта президент США Джо Байден пообещал в четверг включение Колумбии в свой список главных союзников вне НАТО во время встречи со своим колумбийским коллегой Иваном Дуке, которая состоялась в чувствительное время из-за недавних американо-венесуэльских контактов. Поездка американской делегации в прошлые выходные для обсуждения с правительством Николаса Мадуро освобождения американских заключенных и энергетического кризиса, вызванного российским вторжением в Украину, прошла во время первой официальной встречи между Байденом и Дуке в Белом доме. Но Байден хотел развеять любые сомнения относительно тесных отношений с Колумбией и объявил о намерении сделать южноамериканскую страну главным союзником вне НАТО, особый статус, который влечет за собой экономические и военные привилегии, и которым обладают 17 стран мира. «Это именно то, чем вы являетесь, великий союзник, отличный союзник, а не НАТО. Это признание уникальных и тесных отношений между нашими странами», — сказал президент в ходе встречи. После встречи в Белом доме Дуке провел персональную пресс-конференцию в посольстве Колумбии в Вашингтоне, где черпал грудь из этого нового статуса, который, подчеркнул он, поднимет двусторонние отношения «на самую высокую точку, которую они были в истории». Он приветствовал тот факт, что это объявление даст Колумбии «привилегированный доступ к безопасности» и позволит ей «укрепить» отношения с агентствами по сотрудничеству США. ПРЕДЛАГАЕТ КОЛУМБИЙСКОЕ МАСЛО По настоянию прессы Дуке подтвердил, что говорил с Байденом по энергетическому вопросу, после контактов между Соединенными Штатами и Венесуэлой, и сказал ему, что «Колумбия является актором, который может внести гораздо больший вклад», чем Венесуэла, в стабилизацию цен. «Колумбия сегодня является страной, которая имеет больше возможностей для поставок углеводородов, чем Венесуэла», - заявил президент Колумбии, подчеркнув, что колумбийская нефть составляет 3% импорта США. Колумбия производит 890 000 баррелей в день и ставит перед собой цель достичь 1 миллиона баррелей, сообщает Duque. Между тем Венесуэла добывает 755 000 баррелей в день, хотя Мадуро заявил в среду, что ее цель добычи на этот год составляет 2 миллиона в день. «Колумбия будет способствовать увеличению своего рынка в Соединенных Штатах в той мере, в какой это требуется Соединенным Штатам, и в пределах наших возможностей», - пообещал Дуке. БЕЗ ПРИЗНАНИЯ ДО MADURO Кроме того, колумбийский лидер неоднократно повторял в ходе своего визита, что переговоры между Вашингтоном и Каракасом не меняют позиции в отношении правительства Мадуро и что «Колумбия и США не признали диктаторский режим в качестве собеседника». «Важно сказать, что США и Колумбия продолжают требовать установления демократии в Венесуэле и называют Николаса Мадуро диктатором», - сказал он. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула в четверг на своей ежедневной пресс-конференции, что Соединенные Штаты до сих пор не признают Мадуро «лидером Венесуэлы» - страны, с которой она разорвала дипломатические отношения в 2019 году, признав временное президентство оппозиции Хуана Гуайдо. По словам Псаки, «приоритетом» поездки официальных лиц Вашингтона в Венесуэлу было освобождение американских заключенных, и, хотя энергетический вопрос обсуждался, переговоры о «импорте» венесуэльской нефти в США или отмене санкций в отношении нефтяного сектора этой страны не ведутся. ОБЪЯВЛЕНИЕ О МИГРАЦИИ Помимо вопросов безопасности и Венесуэлы, на встрече они также говорили о проблемах миграции, которые, по мнению Байдена, не могут быть решены одной страной или решены на одной границе: «Мы должны работать вместе». В этой связи он заявил, что Соединенные Штаты хотят подписать региональную декларацию о защите миграции в июне следующего года в Лос-Анджелесе во время саммита Америк, в котором примут участие несколько глав государств из региона. В этой связи Дуке пояснил, что поддержит совместную декларацию, которую продвигает Байден, и предложит «опыт Колумбии», где мигрантам, особенно венесуэльцам, было выдано 500 000 временных защищенных статусных карточек. На встрече также было объявлено о пожертвовании Соединенными Штатами двух миллионов вакцин против COVID-19 Колумбии, что Дуке поблагодарил, потому что это «спасает жизни». Оба лидера также осудили вторжение России в Украину. В этой связи Дуке заявил, что поддерживает контакты с НАТО и лидерами Польши, Румынии и Словакии, чтобы «финансово поддержать Украину гуманитарной помощью». ШЕФ р/ссса/юрх (фото) (видео)