Байден назвал Колумбию «важным союзником вне НАТО»

Обновление с заявлениями Байдена и Дуке ///Вашингтон, 10 марта 2022 года (AFP) - Президент США Джо Байден в четверг укрепил связи с Колумбией с назначением «важного союзника вне НАТО», приветствуя своего колумбийского коллегу Ивана Дуке в Белый дом, через несколько дней после спорного визита Благодаря этому официальному назначению Колумбия, глобальный партнер Организации Североатлантического договора (НАТО) с 2017 года и главный союзник Соединенных Штатов в Латинской Америке, укрепит свое двустороннее и многостороннее партнерство с Вашингтоном. что необходимо для «региональной безопасности и процветания», сказал Байден во время встречи, которая проходила не в символическом Овальном кабинете у камина, а в кабинете министров. В год, когда они отмечают 200-летие двусторонних отношений, Байден поблагодарил Дюка за осуждение российского наступления на Украине. Для президента Колумбии это «ужасающее время для мира». «Ничто не оправдывает кровопролитие», - настаивал он». «Соединенные Штаты и люди во всем мире будут продолжать помогать украинцам», которые сражаются с российскими войсками, чтобы попытаться замедлить их продвижение к Киеву и другим фронтам, утверждал Байден. Колумбия является «осью», «краеугольным камнем» для развития процветания в регионе, сказал Дуке, второй латиноамериканский президента, который будет принят в Белом доме при Байдене после мексиканца Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Два лидера обсудили региональные вопросы, такие как миграция, которая наряду с инфляцией, а теперь и российским вторжением в Украину является одной из основных проблем Вашингтона». Миграционные проблемы нашего полушария не могут быть решены одной страной», — заявил президент Соединенных Штатов, убежденный в том, что для сдерживания потока мигрантов, главным образом из Центральной Америки, мы должны устранить такие причины, как бедность, насилие и изменение климата. - Нефть и Венесуэла - Оба лидера не упомянули прессе о проблеме, которая может охладить обстановку: визит высокопоставленной делегации США в Венесуэлу, великого союзника России. Венесуэла только что освободила двух американцев, которые были задержаны в стране, и эта мера вызвала спекуляции об улучшении отношений с Соединенными Штатами или даже о возобновлении импорта США венесуэльской нефти, которая в настоящее время запрещена. Белый дом, который считает переизбрание Николаса Мадуро в 2018 году мошенническим и не признает его, попытался успокоить нравы в четверг. «В это время хороших международных новостей, когда вы задаетесь вопросом о том, как использовать свою энергию, я бы не стала сильно фокусироваться на перспективах импорта нефти из Венесуэлы», - заявила журналистам пресс-секретарь Джен Псаки». Я не собираюсь идти на допрос, потому что это не мое место, и тем более для меня интерпретировать видение Соединенных Штатов», - заявил Дуке в четверг утром после встречи с влиятельным сенатором Бобом Менендесом, демократом, который заявил о себе против «ведения бизнеса с тем, кто является угрозой безопасности для штатов. Юнайтед».» Мы останемся в той же линии внешней политики, которая была у нас: осуждать диктатуру, называть Николаса Мадуро за то, что он есть, преступником против человечности», - добавил президент Колумбии. Менендес сказал, что он представил проект законопроекта о стратегическом альянсе между Колумбией и Соединенными Штатами 2022 года, который включает в себя инициативу по назначению Колумбии в качестве важного союзника вне НАТО, чтобы «закрепить в течение следующих 200 лет отношения» с Колумбией «очень значительным» способом.Текст укрепляет партнерство в безопасности, прав человека и создает новый бизнес-фонд для стимулирования инвестиций в колумбийские компании и способствует усилиям по диверсификации цепочек поставок США и снижению зависимости от Китая. В настоящее время Соединенные Штаты имеют 17 основных союзников за пределами НАТО. Аргентина и Бразилия, назначенные соответственно Биллом Клинтоном в 1998 году и Дональдом Трампом в 2019 году, являются единственными латиноамериканцами.Перед встречей с Менендесом Дуке написал в твиттере, что обратился к «угрозе, которую Мадуро представляет для региона» с сенатором-республиканцем Марко Рубио, архитектором политики США максимального давления против Каракаса после переизбрания венесуэльского президента в 2018 году.Высокопоставленный чиновник Байдена выступил в защиту встречи в Каракасе, которая, по его словам, «была продуктом многомесячной работы» .ad-aue/erl/atm —