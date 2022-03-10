Betis, in league mode

Севилья, 10 марта Бетис из чилийца Мануэля Пеллегрини перевернул страницу поражения в четверг в первом матче Лиги Европы против «Айнтрахта» из Франкфурта (1-2) и начал подготовку к следующему воскресному матчу лиги против «Атлетик Бильбао» в Бенито Вильямарин. Пеллегрини провел сессию в спортивном городе бетика, в которой главной новинкой, как видно из протоколов, открытых для СМИ, стало присутствие с первой командой центрального форварда дочерней компании Рауля Гарсии де Аро, который на этой неделе продлил свои отношения с организацией до 2025 года. Бетис встретится с «Атлетиком» после серии из пяти игр, не зная победы, и после окончательного поражения от «Атлетико Мадрид» (1-3) они опустились с мест в Лиге чемпионов на пятое место с 46 очками, равноудаленными в двух с колхонеро и Барселоной выше, а Реал Сосьедад опустился. Чилиец уже отверг, что усталость улеглась среди его собственных и что зеленая полоса реагирует на конкретные ситуации в каждом из матчей, которые играла его команда, единственном, присутствующем в трех соревнованиях, который сыграет в финале Кубка дель Рей 23 апреля в Ла-Картухе против Валенсии. Пеллегрини восстанавливается к воскресному матчу против полузащитника Серхио Каналеса, сыгравшего пенальти против «Атлетико» из-за накопления предупреждений, и который, несмотря на дискомфорт, который он перенес на палец, не пострадал в дуэли против «Айнтрахта» и будет доступен для столкновения с командой Бильбао. Вингеры Алекс Морено и Эктор Бельерин не будут из-за травмы, что подтвердилось после европейского поединка Пеллегрини, который сегодня запланировал обычную восстановительную тренировку для стартовых против «Айнтрахта», а остальные тренировались на траве спортивного города бетика. Вместе с двумя вингерами мексиканец Андрес Гуардадо, травмировавший себя мускулисто в первые минуты матча с «Атлетико Мадрид», в дополнение к самым продолжительным выздоравливающим Мартину Монтойе и Виктору Камарасе, продолжают восстанавливаться после соответствующих травм. После следующего воскресного матча Бетис сыграет второй круг из 16 против «Айнтрахта» во Франкфурте в следующий четверг и отправится на перерыв национальной сборной после посещения «Сельты» в воскресенье в Балаидосе.