Барселона не смогла обыграть Галатасарай и поставила под угрозу их преемственность в Лиге Европы

Soccer Football - Europa League - Round of 16 First Leg - FC Barcelona v Galatasaray - Camp Nou, Barcelona, Spain - March 10, 2022 FC Barcelona's Memphis Depay in action REUTERS/Albert Gea

*Лучшие игры ничьей Барселоны с Галатасараем на Камп Ноу

«Барселона» показала плохую игру и не вышла за рамки безголевой ничьей против «Галатасарая» в матче на Камп Ноу. Теперь Кюле придется победить в Стамбуле, чтобы попасть в четвертьфинал Лиги Европы, к чему «Севилья» подошла благодаря своему триумфу с малейшей разницей против «Вест Хэма» в Премьер-лиге.

Blaugrana с множеством изменений застряла перед турецкой командой, которая сделала ставку на оборонительный порядок, что сделало коллективную игру, предложенную командой Хави, очень сложной.

Одним из главных героев матча был голкипер Иньяки Пенья, который был любопытно одолжен «Барселоной» и избежал каталонской победы благодаря блестящим сейвам против Мемфиса Депая, Серхио Бускетса и Френки де Йонга.

Галатасарай также имел свои шансы, лучший из которых был основан на голе Бафетимби Гомиса, который судья отменил после консультации с VAR по поводу офсайда ветерана французского нападающего. «Ощущение плохое, это не очень хороший результат, играть дома, так сильно доминировать», посетовал местный тренер в диалоге с Movistar+ после матча, также критикуя менталитет, проявленный его игроками.

«Мы были толще, особенно в первом тайме, во втором тайме мы были немного лучше и мы генерировали больше вещей, но когда интенсивность падает, все становится ровным», - добавил он. Хави, однако, не уступил ничьей: «Это нулевой матч, у нас есть разворот, и мы сыграем его в Турции».

*Итоги победы Севильи на юге Испании

После того, как Бетис проиграл немецкому «Айнтрахту» со счетом 2:1 на юге Испании, другая команда из столицы Андалусии Севильи сохранила честь Иберийской лиги, став единственным из трех представителей, выигравших свой матч.

В матче против одной из команд в благородной зоне Премьер-лиги марокканский нападающий Мунир Эль-Хаддади отдал Севилье победу над «Вест Хэмом», хотя команде Севильи придется пострадать в течение недели в Лондоне, чтобы подтвердить пропуск.

«Команда приложила огромные усилия, чтобы преодолеть множество трудностей против одного из лучших в Премьер-лиге», — заявил Жюлен Лопетеги после победы. «Мы находимся в середине ничьей. В Англии будет совсем другой матч с высокими мечами», — предупреждает DT.

В другом интересном плей-офф в 1/8 раунда континентальных соревнований «Аталанта» победила «Байер Леверкузен» со счетом 3:2, забив два гола от колумбийца Луиса Мюриэля. Чилиец Чарльз Арангис обогнал немцев сразу после начала матча, но команда Бергамо знала, как вовремя отреагировать.

*Аталанта отреагировала и выиграла первый матч, сыгранный в Италии

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