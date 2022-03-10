«Плохие женщины»: книга о персонажах, которые, согласно популярной культуре, воплотили зло

Мария Гессе уже несколько лет признана талантливым иллюстратором. В ее книгах рассматриваются биографии великих персонажей современной истории и темы, которые сегодня до сих пор представляют собой табу, такие как женское удовольствие, в предложении, которое исследует захватывающую смесь между иллюстрированными историями, книгами об обществе, романом и феминизмом.

Современная литература сталкивается с проблемой охвата все более и более разнообразной аудитории; нельзя отрицать рост числа книг с картинками, графических романов и связанных с ними романов, которые дают читателям, которым надоели традиционные форматы, новый подход к литературе, не прибегая к некоторым текстам, которые можно было бы рассмотреть плотный.

Мария Гессе, одно из открытий в мире книг с картинками. Фото: архив

Это случай Марии Гессе, севильки по усыновлению, которая провела большую часть своей карьеры, работая над различными издательскими проектами, журналами и различными коммерческими брендами, ее работы также выставлялись на нескольких выставках. Фрида Кало. Биография» (2016), которая, будучи его первой иллюстрированной книгой, была переведена на пятнадцать языков и лауреатом премии Бразильского национального фонда детской и юношеской книги, представляла собой точку высокого признания, которая с каждой новой партией позиционирует себя как «один из тех новых бриллиантов в необработанной иллюстрации.», по данным таких СМИ, как Harper's Bazaar.

Обложка книги «Плохие женщины» Марии Гессе, одного из открытий в мире книжек с картинками. Фото: архив

Новые предложения последуют в той же редакционной строке иллюстрированных биографий, которые так успешно приветствовал литературный рынок «Боуи. Биография» (2018), «Удовольствие» (2019), «Мэрилин. Биография» (2020) и теперь «Плохие женщины» считаются одной из самых ожидаемых книг 2022 года. «Чтобы создать эту книгу, я начал с собственного опыта, с первого, что я узнал, что это истории. Было очень сложно сформировать книгу, потому что я не знал, делать ли это из-за исторического контекста, тематики или из-за моего опыта, она была сложной и сильно изменилась», - объясняет он, как он подошел к этой работе, в которой работал уже несколько лет. Должно быть представление обо всех стереотипах, поэтому я начал с того, что мне больше всего хотелось, затем начал выбрасывать, и появился еще один, которого у меня нет в списке, и другие, которые появились, и я почувствовал, что они должны быть там. В конце концов, все они очень держатся за руки», — сказал автор в интервью EFE.

В настоящее время ее работы представлены в восемнадцати странах, и это произошло благодаря ее личной печати, которая стремится раскрыть «сторону b» официальной истории милых принцесс, злых ведьм, роковых женщин, плохих мам, сумасшедших страстных женщин. Его персонажи варьируются от мадам Бовари, главного героя романа Гюстава Флобера, до Сары Коннор, героини Терминатора, от Хелен Тройской до Моники Левински, или от Безумной Джоан до Йоко Оно, рецензирующей литературу, кино, историю, политику, чтобы претендовать на новые отсылки к новым (и предыдущим) поколения женщин, развеивающие навязанные предрассудки.

Внутри страницы «Плохих женщин» Марии Гессе, одного из открытий в мире книжек с картинками. Фото: архив

Гессе, ставшая иллюстратором в возрасте шести лет, получившая премию Cosmopolitan Influencer Award в категории «Искусство» в 2021 году, представляет в этой новой иллюстрированной биографии жизнь женщин современной культуры, таких как испанские певицы Захара и Кристина Розенвиндж, которые миллениалы запомнили как лидера группы Кристина и которая теперь берет на себя роль фронт-женщины в своей сольной карьере, гастролируя по сценам по всему миру, вымышленные персонажи, такие как леди Макбет, библейская Сара или Рейчел, японский суфражист Комако Кимура, чувственная классическая кинодива Рита Хейворт, Бритни Спирс, а также с сюжетными принцессами таких как Белоснежка и Золушка.

«Ни сумасшедшие, ни глупые, ни провокационные, ни смертельные: женщины, добро пожаловать в шабаш!»



















