Махадаонда (Мадрид), 10 марта Состав «Атлетико де Мадрид» завершил подготовку к матчу с Кадисом в этот четверг поражениями Томаса Лемара, Анхеля Корреа, Симе Врсалько, Матеуса Куньи, Даниэля Васса, Джеффри Кондогбия и Марио Эрмосо, при этом 15 игроков доступны с первого команда на сессии и одиннадцать, очевидно, определились с новинками Коке Воскресения, Стефана Савича, Антуана Гризманна и Янника Карраско. Аргентинский тренер еще не восстановил ни одного из семи травмированных на тренировке в четверг. За исключением Корреа, с сильным ушибом на ноге, перенесенным против «Реала Бетиса» и присутствие которого перед Кадисом вызывает серьезные сомнения, остальные исключаются либо из-за их мышечных травм (Врсалько, Эрмосо, Кондогбия и Лемар), либо растяжений внутренней боковой связки правого колена, в случае Васс и Матеус Кунья. Среди всех пропусков Симеоне уже решил свои одиннадцать, как он доказал в среду, с Яном Облаком, в воротах; Маркос Льоренте, Стефан Савич, Хосе Мария Хименес, Рейнилдо Мандава и Янник Карраско, на пятой линии позади; Коке Воскрешение, Гектор Эррера и Родриго де Поль, в полузащите; и Жоао Феликс и Антуан Гризманн во время атаки. ШЕФ

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