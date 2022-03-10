Не менее 35 000 гражданских лиц были эвакуированы через три гуманитарных коридора в Украине

Una persona es ayudada a salir después de la destrucción del hospital infantil de Mariúpol mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Mariupol, Ucrania, el 9 de marzo de 2022 en esta imagen fija de un video obtenido por Reuters. Ejército de Ucrania/Distribuida vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду из осажденных украинских городов было эвакуировано не менее 35 000 мирных жителей.

В своем видеовыступлении в среду вечером украинский лидер заявил, что три гуманитарных коридора позволили жителям покинуть города Сумы, Энергодар и районы вокруг Киева.

Он заявил, что ожидает продолжения эвакуации в четверг с открытием еще трех маршрутов из городов Мариуполь, Волноваха на юго-востоке и Изюм на востоке Украины.

Эвакуация произошла после того, как в среду Москва и Киев договорились открыть больше коридоров, что дало проблеск надежды напуганным мирным жителям, оказавшимся в ловушке бомбардировок городов.

Эвакуация продолжится в четверг открытием еще трех маршрутов

Более 5000 человек были эвакуированы за день до Сум, города с населением 250 000 человек, расположенного недалеко от российской границы и являющегося ареной интенсивных боевых действий.

Но попытки эвакуировать портовый город Мариуполь, который уже несколько дней осаждался Россией, не удавались, и Киев и Москва винят друг друга.

В среду российское нападение уничтожило детскую больницу в городе, что вызвало возмущение во всем мире через две недели после вторжения Москвы в бывшего советского соседа.

Мэр Мариуполя заявил, что в ходе осады, которая продолжалась более недели, погибло более 1200 мирных жителей .

По оценкам агентства ООН по делам беженцев, УВКБ ООН, общее число беженцев составляет от 2,1 до 2,2 миллиона человек.

ПРОЖИВАНИЕ В КИЕВЕ

«Я остаюсь в Киеве. В моем офисе. Я не скрываюсь и никого не боюсь», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в прошлый понедельник, в разгар российского вторжения. Президент бросил вызов войскам Владимира Путина, даже несмотря на сообщения о том, что он пережил «более десятка» покушений со стороны российских новобранцев.

Президент Украины Владимир Зеленский

Михаил Подоляк, глава администрации президента Украины, предупредил о существовании российских «диверсионных групп», въезжающих в Киев с целью убийства Зеленского и его семьи.

В беседе с Pravda.com советник Зеленского отметил, что «очень мощная разведывательная и контрразведывательная сеть» преуспела в пресечении попыток российских новобранцев, которые были убиты, не дойдя до президента Украины.

Подоляк утверждал, что западные спецслужбы были правы, предупредив, что Зеленский является «мишенью номер один» Путина, но уточнил, что количество покушений, о которых сообщает Запад, намного меньше, чем реальное: «Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Думаю, их было больше дюжины».

По его словам, канцелярия президента постоянно следит за диверсионными группами, которые намерены проникнуть в правительственный район. Однако они обнаруживаются спецслужбами и убиваются, не достигнув своей цели.

(С информацией от AFP)

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