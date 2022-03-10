На своем поле Круз Азул победил Монреаль со счетом 1:0

La Máquina отпраздновал на стадионе Azteca четвертьфинал 4 турнира. Местная команда забила единственный гол в матче за 19 минут первого тайма через Уриэля Антуну. После индивидуальной игры справа руль добил ворот с большой площади и удивил вратаря соперника, который ничего не мог сделать.

Фигурой встречи был Уриэль Антуна. Руль Круза Азула выделялся против «Монреаля», так как он забил 1 гол, отдал 16 правильных пасов и дважды ударил ногой в ворота.

С другой стороны, Пабло Агилар был ключевым. Защитник Круза Азула был важен, потому что он восстановил 3 мяча и забил 5 опасных мячей.

Это была игра с большим количеством фолов и многочисленными перерывами. Было несколько предупреждений: Зорхан Бассонг, Хуан Эскобар, Рафаэль Бака и Адриан Альдрете.

Тренер Круса Азуля Хуан Рейносо установил тактическую схему 4-5-1 на поле с Хесусом Короной в воротах; Хосе Мартинес, Хуан Эскобар, Пабло Агилар и Адриан Альдрете на линии обороны; Рафаэль Бака, Карлос Родригес, Эрик Лира, Уриэль Антуна и Анхель Ромеро в середине; и Сантьяго Хименес в атаке.

Со своей стороны, те, кто возглавлял Уилфрид Нэнси, придерживались стратегии 5-3-2: Себастьян Бреза по трем искам; Закари Бро-Гийяр, Алистер Джонстон, Руди Камачо, Джоэл Уотерман и Зорхан Бассонг в защите; Исмаэль Коне, Виктор Ваньяма и Джордже Михайлович в середине площадки; и Хоакин Торрес и Ласси Лаппалайнен спереди.

Судьей, назначенным на матч, стал Дэнион Перчмент.

Благодаря этому благоприятному результату в первом матче КОНКАКАФ - Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2022, Машина опережает Монреаль, чтобы выйти в полуфинал.

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