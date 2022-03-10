Дома Аякучо обыграл Спорт Бойз со счетом 2:0

Матч за Перу 1 турнира Copa Sudamericana 2022 между ФК Аякучо и Sport Boys завершился в пользу местной команды. Голы за домашнюю игру забили Алдаир Салазар (34 '1 Q) и Николас Ройон (12' 2 Q).

Удар Отониэля Арсе оказался на поуле через 3 минуты после первого тайма, а ФК Аякучо потерял свой шанс воспользоваться преимуществом.

Алдаир Салазар отлично сыграл. Защитник ФК «Аякучо» сыграл важную роль в реализации 1 гола и краже 2 мяча.

Еще один игрок, который провел отличную игру, был Итало Эспиноза. Голкипер ФК «Аякучо» был главным героем игры против Sport Boys: он провел 5 бросков и сделал 21 правильный пас.

Это была игра с большим количеством фолов и многочисленными перерывами. Было много предостережений: Эрик Барриос, Хесус Мендьета, Минзун Кина, Альдайр Салазар, Эдуардо Урибе, Уго Магалланес и Клаудио Торрехон.

Тренер ФК «Аякучо» Алехандро Апуд Варела представил тактическую диспозицию 3-4-3 с Итало Эспиносой в воротах; Уго Магалланес, Альдейр Салазар и Минсун Кина на линии обороны; Эдинсон Чавес, Хуан Моралес, Эрик Барриос и Хесус Мендиета в середине; и Кристиан Течера, Отониэль Арсе и Николас Ройон в средней атаке.

Со своей стороны, команда Вальтера Фиори вышла с тактической диспозицией 4-2-4 с Патрисио Альваресом под тремя костюмами; Ренцо Реворедо, Эди Рентерия, Кристиан Флорес и Карлос Уэрто в защите; Марио Паломино и Эдуардо Урибе в середине поля; и Хесус Чавес, Луис Альберто Рамирес, Хостин Аларкон и Виктор Базан лидируют.

Пьеро Маса Гомес отвечал за контроль за порядком игры во время матча.

Ayacucho FC выходит в матч-реванш в надежде получить место в групповом этапе. В следующую среду, 16 марта, состоится ответный матч.

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