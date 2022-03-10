Азиатские фондовые рынки открылись ростом в ожидании встречи министров иностранных дел Украины и России

A man wearing a protective mask, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, walks past an electronic board displaying Russian Trading System (RTS) Index, Japan's Nikkei index and the Dow Jones Industrial Average outside a brokerage in Tokyo, Japan, February 25, 2022. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Азиатские фондовые индексы резко выросли в четверг, поскольку цены на нефть упали в ожидании прекращения огня между Россией и Украиной в ходе первого диалога на высоком уровне с начала конфликта.

Надежды на исход кризиса привели к активизации международных действий в преддверии переговоров между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Украиной Дмитрием Кулебой, запланированных на четверг в Турции, говорится в заявлении Okasan Online Securities.

Однако аналитики призвали проявлять осторожность во время большой неопределенности, а некоторые предупреждали, что запасы могут снова упасть, а нефть останется дорогой в течение некоторого времени.

Индекс Nikkei 225 вырос на 3,8%, а Гонконг, Сеул и Тайбэй выросли более чем на 2%.

Начавшееся две недели назад вторжение кремлевских войск в соседнюю страну заставило рынки оставаться в бдительности.

В Шанхае, Сиднее, Сингапуре, Маниле и Веллингтоне также наблюдался резкий рост.

Рост последовал за ростом предыдущего на фондовых биржах США и Европы.

Падение цен на нефть стимулировало рост цен на акции в мире.

Нефть North Sea Brent упала до 105,60 доллара за баррель в среду, достигнув 139 долларов двумя днями ранее, в надежде, что российская нефть, которая покинет рынок международными санкциями, будет заменена из других источников.

Объединенные Арабские Эмираты заявили в среду, что они будут призывать других членов ОПЕК увеличить добычу, в то время как переговоры США с Венесуэлой показывают положительные признаки.

Нефть North Sea Brent упала до 105,60 доллара за баррель в среду, достигнув 139 долларов двумя днями ранее

В последние дни российско-украинский конфликт привел к резкому снижению международных фондовых рынков и росту цен на нефть.

Инвесторы продолжают внимательно следить за встречей министров иностранных дел двух стран в Турции.

«Если будет найдено решение войны в Украине, и мы получили сообщения о том, что Россия и Украина подошли к этапу переговоров, это может помочь изменить настроения рынка», — сказала Надя Ловелл из USB Global Wealth Management.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Димитро Кулеба проведут в четверг трехстороннюю встречу в Турции - встречу, которая была обнародована в понедельник турецким правительством, в рамках своих усилий по достижению соглашения о прекращении войны.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в своем аккаунте в Twitter, что Кулеба уже «прибыл в Анталию для переговоров о прекращении российских военных действий и окончании войны против Украины».

Встреча может быть проведена в рамках экономического форума, который пройдет в турецком городе Анталья и в котором планируют принять участие министры иностранных дел двух стран.

(С информацией от AFP)

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