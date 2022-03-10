Азиатские фондовые рынки открылись ростом в ожидании встречи министров иностранных дел Украины и России

Азиатские фондовые индексы резко выросли в четверг, поскольку цены на нефть упали в ожидании прекращения огня между Россией и Украиной в ходе первого диалога на высоком уровне с начала конфликта.
Надежды на исход кризиса привели к активизации международных действий в преддверии переговоров между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Украиной Дмитрием Кулебой, запланированных на четверг в Турции, говорится в заявлении Okasan Online Securities.
Однако аналитики призвали проявлять осторожность во время большой неопределенности, а некоторые предупреждали, что запасы могут снова упасть, а нефть останется дорогой в течение некоторого времени.
Индекс Nikkei 225 вырос на 3,8%, а Гонконг, Сеул и Тайбэй выросли более чем на 2%.
В Шанхае, Сиднее, Сингапуре, Маниле и Веллингтоне также наблюдался резкий рост.
Рост последовал за ростом предыдущего на фондовых биржах США и Европы.
Падение цен на нефть стимулировало рост цен на акции в мире.
Нефть North Sea Brent упала до 105,60 доллара за баррель в среду, достигнув 139 долларов двумя днями ранее, в надежде, что российская нефть, которая покинет рынок международными санкциями, будет заменена из других источников.
Объединенные Арабские Эмираты заявили в среду, что они будут призывать других членов ОПЕК увеличить добычу, в то время как переговоры США с Венесуэлой показывают положительные признаки.
В последние дни российско-украинский конфликт привел к резкому снижению международных фондовых рынков и росту цен на нефть.
Инвесторы продолжают внимательно следить за встречей министров иностранных дел двух стран в Турции.
«Если будет найдено решение войны в Украине, и мы получили сообщения о том, что Россия и Украина подошли к этапу переговоров, это может помочь изменить настроения рынка», — сказала Надя Ловелл из USB Global Wealth Management.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Димитро Кулеба проведут в четверг трехстороннюю встречу в Турции - встречу, которая была обнародована в понедельник турецким правительством, в рамках своих усилий по достижению соглашения о прекращении войны.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в своем аккаунте в Twitter, что Кулеба уже «прибыл в Анталию для переговоров о прекращении российских военных действий и окончании войны против Украины».
Встреча может быть проведена в рамках экономического форума, который пройдет в турецком городе Анталья и в котором планируют принять участие министры иностранных дел двух стран.
(С информацией от AFP)
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