Asian Stock Exchanges Bounce on Oil Price Moderation

Бангкок, 10 марта Азиатская фондовая биржа зафиксировала значительный рост из-за умеренных цен на нефть в четверг, после того как она достигла исторических рекордов, которые обвалили рынки по всему миру. Основной показатель Токийской фондовой биржи, Nikkei, закрылся сегодня с прибылью 3,94% и зафиксировал самый большой дневной рост в пунктах за 21 месяц, с июня 2020 года поднявшись на 972,87 единицы до 25 690,40 в целом; в то время как Topix, объединяющая компании с крупнейшей капитализацией, выросла на 4,04% или 71,14 пункта, до 1 830,03 единиц. Рынок Токио уже открыл день резким ростом из-за оптимизма инвесторов по поводу падения фьючерсов на сырую нефть в предыдущие часы, что уменьшило опасения по поводу замедления роста мировой экономики после российского вторжения в Украину. Со своей стороны, базовый индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng в этот четверг в середине сессии вырос на 1,26%. На материковой части страны Шанхайский базовый индекс паркета вырос до перерыва в середине сессии на 1,91 процента, в то время как индекс Шэньчжэня, ориентированный на технологические ценности, увеличился на 2,85 процента. Индекс CSI 300, который измеряет динамику 300 крупнейших ценных бумаг, торгуемых на этих двух рынках, вырос на 2,38 процента. На фондовых биржах Юго-Восточной Азии, хотя и более умеренный, рост идет в ногу со временем, подчеркивая рост более чем на 1% в Сингапуре, Маниле и Куала-Лумпуре. Азиатские рынки оптимистично отреагировали на падение мировых цен на сырую нефть и продолжение мирных переговоров между Россией и Украиной после нескольких дней, когда красный цвет был обычным трендом. Цена барреля нефти Brent с поставкой в мае закончилась накануне на лондонском фьючерсном рынке на уровне 111,14 доллара, что на 13,16% ниже, чем в конце предыдущей сессии. Техасская промежуточная нефть (WTI) закрылась падением на 12,1% и составила 108,70 доллара за баррель. ШЕФ аа-чгв-раа

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