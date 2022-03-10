Arrasate hides his letters

Памплона, 10 марта Осасуна завершил самую сложную сессию недели, в которой его тренер не дал никаких отличных подсказок о стартовых одиннадцати, которые он сделает в воскресенье, чтобы встретиться с Барселоной на Камп Ноу. Тот, кто из Берриатуа, как правило, не усердно выставляет свои одиннадцать на тренировках на открытых дверях, то, что он дал преемственность сегодня, показывая разные схемы с разными игроками. Аррасате попробовал защиту в пять раз в матче, сыгранном сегодня утром в Эль-Садаре. Унай, Давид Гарсия и Рамальо первыми были выбраны в качестве центральных игроков. После этого Аридан, Торро и Хуан Крус действовали в этой демаркации. Впереди у них линия из четырех с одной точкой. Таково количество вариантов, которые также выдвинули трех полузащитников и двух нападающих. Обычный 4-1-4-1 также был замечен на грине, поэтому все открыто, чтобы определить жеребьевку и игроков, выбранных для этого нового раунда чемпионата страны. Как только рабочая сессия закончится, Будимир, Кике Гарсия, Барберо и красные полузащитники добивают боковых центров, чтобы точно настроить свою цель.