Arly Velásquez, the Mexican mariachi of skiing

Дэвид Рамиро Sports Writing, 10 марта Арли Веласкес сталкивается со своими четвертыми Паралимпийскими играми в Пекине и является главным ориентиром для зимних видов спорта в Мексике, стране, которой он гордится и которая ходит своим происхождением в шляпе мариачи, подобной той, которую он носил на церемонии открытия и путешествует с ним по всему миру. Арли Веласкес родилась в Канкуне, в штате Кинтана-Роо в 1988 году, но после развода родителей в возрасте шести лет уехала в Мехико вместе с матерью. Большой город стал для него открытием, и он вскоре адаптировался к нему, несмотря на огромную разницу в плотности населения между столицей и родным городом. Его первым видом спорта был маунтинбайк, но в 13 лет, когда он был чемпионом среди юниоров и соревновался с мальчиками в возрасте 19 лет, он сломал спину на соревнованиях в Канаде и был оставлен в инвалидной коляске. Три года интенсивной реабилитации, восемь часов терапии и много психологической работы позволили ему адаптироваться к новой жизни, в которой адаптивный спорт будет играть важную роль. Его тетя, чемпионка Паралимпийского баскетбола Кармен Пеньялоса, помогла ему узнать о паралимпийском виде спорта. Сначала плавание, а потом баскетбол, но он хотел что-то, что можно было бы сделать на открытом воздухе, а не в закрытых помещениях. Через семь лет после аварии он прибыл на горные лыжи в том же месте, где это произошло. Он продал все свои вещи, купил старый фургон на границе и 14 часов ехал до Парк-Сити. Там он начал свое новое приключение в снегу, пейзаж, радикально отличающийся от того, что предлагает Мехико. Он развивает свое обучение во многих частях мира. Мексика не имеет официальной команды и обычно не ездит в горы с другими товарищами по команде, хотя она пользуется приглашениями некоторых команд для тренировок. «Мне нужно организовать себя со всем. Я мой менеджер, административный помощник, мой маркетинговый представитель. Это все я», - признается он. Его успехи в зимних видах спорта с мотоциклом из углеродного волокна, разработанным вместе с другом с онлайн-учебниками, позволили ему соревноваться и добиваться результатов в международных соревнованиях и цепных участии в Паралимпийских играх. Это четвертые в Пекине Игры Веласкеса, так как они уже состоялись в Ванкувере 2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. «Я думал, что после пандемии все будет совсем по-другому, но возможность приехать в Китай и снова представлять мою страну очень вдохновляет», - сказал Веласкес после церемонии открытия. «Если бы мое упрямство не продолжало соревноваться, давить, бросать мне вызов в горах, мексиканского представительства здесь не было бы. Мне это нравится, и я могу сказать, что снова почувствовать атмосферу некоторых Игр невероятно», - говорит мексиканская спортсменка из Пекина. В Пекине их участие было неудовлетворительным. В сидящем гигантском слаломе он имел пару инцидентов с промежуточными дверями и упал до конца гонки, не сумев повторить одиннадцатое место, достигнутое в Сочи в супергиганте, его лучший результат. Вне склонов время в этом последнем спортивном цикле Арли Веласкес разделил на беседы о преодолении трудностей и в рамках небольшого бизнес-проекта под названием «Пануино», который производит и продает 100% экологически чистый хлеб из закваски. ШЕФ 101-041 дрл/еа