Президент Аргентины отправится в Чили и встретится с Арсе и Кастильо

Буэнос-Айрес, 10 марта Президент Аргентины Альберто Фернандес отправится в Чили в эту пятницу, чтобы принять участие в инаугурации Габриэля Борича в качестве нового президента страны и воспользуется возможностью провести двусторонние встречи с лидерами Перу и Боливии. Согласно официальным источникам в четверг, Фернандес и его делегация отправятся в Сантьяго-де-Чили в эту пятницу в 7.00 по местному времени (10.00 GMT). Фернандес будет путешествовать в сопровождении губернатора провинции Сан-Хуан (северо-запад, граничащего с Чили) Серхио Уньяка, министров иностранных дел Сантьяго Кафьеро, безопасности Анибаля Фернандеса, по делам женщин, гендерных вопросов и разнообразия Элизабет Гомес Алькорта и здравоохранения Карлы Виццотти и спикера Президентство, Габриэла Серрути. В состав делегации также войдут генеральный секретарь президента Хулио Витобелло и генеральный секретарь по стратегическим вопросам Густаво Белиз, а также депутаты Ана Каролина Гайард, Мария Лилиана Папонет, Виктория Толоса Пас и Леонардо Гроссо. Делегацию дополняют глава Национального института по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и расизмом Виктория Донда; советник президента Дора Барранкос и бабушки Пласа-де-Майо Эстела-де-Карлотто и Бускарита Роа. Оказавшись в Сантьяго, Фернандес отправится в Вальпараисо для участия в церемонии инвеституры. Затем Фернандес примет участие в обеде, который Борич предложит главам государств, присутствующим в президентской резиденции Серро Кастильо в городе Винья-дель-Мар, где оба лидера будут единственными ораторами во время тоста. «Президент Борич попросил президента Альберто Фернандеса поделиться с ним словом на обеде глав государств. Это первый случай, когда иностранный президент выступает на закрытии обеда глав государств. Он попросил его обратиться со своим словом к остальным лидерам, которые будут присутствовать», - заявила пресс-секретарь Серрути на пресс-конференции в четверг. Затем Фернандес проведет двусторонние встречи со своим перуанским коллегой Педро Кастильо и с президентом Боливии Луисом Арсе, чтобы затем встретиться с Боричем. Серрути подчеркнул, что отношения между Фернандесом и Боричем «текучие и глубокие». «Мы надеемся, что эти политические отношения послужат дальнейшему укреплению и углублению отношений между Чили и Аргентиной», - сказал он. ШЕФ нк/лл