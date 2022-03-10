Argentina says the bill of the agreement with IMF meets expectations

Буэнос-Айрес, 10 марта Правительство Аргентины посчитало в этот четверг, что законопроект об одобрении рефинансирования долга с Международным валютным фондом (МВФ), который будет обсуждаться сегодня в Палате депутатов, «лучше всего подходит для достижения политического консенсуса» и оправдывает ожидания. Отвечая на вопрос на пресс-конференции о том, могут ли изменения к законопроекту, одобренному комитетом в среду, поставить под угрозу одобрение команды МВФ, пресс-секретарь президента Габриэла Серрути напомнила, что закон, требующий одобрения соглашения Конгрессом, исходит не от МВФ, а от Аргентины и что многостороннее учреждение «одобряет ряд договоренностей, не проходя ни одного конгресса». «Мы понимаем, что его формулировка в целом соответствует ожиданиям, которые мы ожидали, когда считали, что эти вопросы должны быть обсуждены в парламенте», - сказал Серрути. В прошлый четверг правительство Аргентины и сотрудники МВФ объявили о соглашении о новой программе расширенных фондов, которая предусматривает общие выплаты в размере около 45 миллиардов долларов, чтобы Аргентина могла уложиться в тяжелые сроки с самой организацией в период с этого года по 2024 год в результате «резервной» соглашение, подписанное в 2018 году, во время правления Маурисио Макри (2015-2019). Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно быть одобрено двумя палатами Конгресса Аргентины, а затем Советом директоров Фонда. Дебаты на пленарном заседании нижней палаты, которые начнутся в 17 по Гринвичу в четверг, стали возможны после того, как законопроект, отправленный исполнительной властью и содержащий условия соглашения с МВФ, был изменен в среду после интенсивных переговоров между правительством и основными оппозиционными силами. В комитете меморандум о взаимопонимании и письмо о намерениях были исключены из проекта и, следовательно, он не включает экономическую программу правительства Альберто Фернандеса и утверждает только государственные кредитные операции в рамках Программы расширенных льгот, которые будут проводиться между исполнительной и МВФ за отмену режима stand-by 2018 года и «за бюджетную поддержку». Ожидается, что новый проект получит количество положительных голосов, поскольку теперь ожидается, что основная оппозиционная коалиция «Вместе за перемены» будет сопровождать только то, что она должна уполномочить исполнительную власть проводить государственную кредитную операцию, но существует неопределенность в отношении поддержки государственный сектор, близкий к вице-президенту Аргентины Кристине Фернандес, которая поставила под сомнение обязательства по корректировке перед Фондом. «Мы понимаем, что проект, который будет обсуждаться сегодня в Конгрессе, является лучшим проектом для достижения необходимого консенсуса и демонстрации всему миру, а также друг другу, что мы все привержены поиску решения этой проблемы и что существует широкий консенсус, широкая поддержка того, что мы делают», — сказал Черрути. «Наличие закона с максимально возможным консенсусом и как можно большим количеством голосов за, пожалуй, самое важное, чего мы должны достичь в это время в парламенте», - признал он. ШЕФ ВД/РГМ