Аргентина решила не объявлять дефолт

Впервые за долгое время мы, аргентинцы, проводим упражнение по достижению национального единства. За исключением крайностей (левые, либертарианцы и, в маловероятном пируэте, саму почку правительства, «жесткий христианизм»), перонизм, радикализм, ПРО плюс Лилита и Маргарита решили «избежать» катастрофы нового дефолта.

Мы не решили ни одной из проблем, которые нас преследуют - нищету, инфляцию, недостаток инвестиций, раскол, бегство молодежи за границу, паралич интеграции и миллионы социальных планов вместо создания подлинной работы, - но мы не добавили ни одной восьмой к этим семи бедствиям.

«Зло многих, утешение дураков», гласит популярная поговорка. Но в мире, все еще пораженном пандемией и находящемся на грани четвертой мировой войны, нам предоставляется новая возможность использовать наши сравнительные преимущества - географическое положение, природные богатства и региональное пространство мира - для того, чтобы метаболизировать наши исторические ошибки и вступить в период устойчивого и устойчивое развитие.

Было бы хорошо, если бы мы смогли сделать это сейчас (избежать неминуемого дефолта — неплохое начало), но противоречия внутри правительственного и оппозиционного фронтов не позволяют предсказать внезапное чудо.

Однако растущая критическая осведомленность большинства аргентинцев (очень четко выраженная 14 ноября) оказывает сильное давление на поведение лидеров.

Мир «послевоенной Украины» будет непростым. Холодная война 20-го века не повторится, и мы пройдем через жесткие «горячие переговоры» между Соединенными Штатами и Китаем... В этом сценарии Меркосур имеет огромное значение, если мы укрепим его и установим его в качестве надежного собеседника двух центральных действующих лиц. Вопросы окружающей среды, энергетики и продовольствия являются нашими флагманами в этом плодотворном диалоге, который мы можем развивать. Мы можем представить Меркосур, который завершает работу над соглашением о свободной торговле с ЕС и повторяет его с двумя сверхдержавами.

Если не сейчас, то через два года новая администрация получит возможность создать «новое большинство» (с прецедентом сегодняшнего большинства, построенного во избежание дефолта), и мы, наконец, сможем достичь национального единства, региональной интеграции и открытости миру.

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