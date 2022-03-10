Apple Chile: the 10 most popular songs of this Thursday, March 10

Музыкальное предложение никогда не было таким обширным, как сегодня, поэтому многим людям легко почувствовать себя устаревшим, однако с появлением таких платформ, как Apple, быть в курсе самых популярных на данный момент стало проще.

Apple предоставила своим пользователям плейлисты, где они могут узнать новости и темы, которые завоевывают чилийскую публику.

Реггетон, поп, баллады и региональная музыка - это самые популярные хиты в Чили в этот четверг, 10 марта:

1.

Успех сбора урожая «Ночь в Медельине» является синонимом Cris Mj. Поэтому неудивительно, что его новая постановка под названием «Ночь в Медельине» по этому случаю дебютировала на первой позиции. Кто еще может похвастаться таким количеством высококачественных репродукций?

2.

Если говорить о избалованных публике, мы должны упомянуть El Jordan 23 и Standly. Возможно, именно поэтому Байландо дебютирует в рейтинге прямо на второй позиции.

3. MAMIII

MAMIII от Бекки Г. и KAROL G заняла нишу среди фаворитов на данный момент. Таким образом, он остается на третьей позиции.

4. ULTRA SOLO

С выгодной разницей в 5, новая роль Полимы Уэсткост и Пайлиты сегодня занимает 4-е место в списке песен, предпочитаемых слушателями.

5. Десперадос

Десперадос де Рау Алехандро и Ченчо Корлеоне находятся на пятом месте с явным снижением предпочтений. В предыдущем подсчете я был на 4-м месте.

6. Anti Rana

Новейший El Jordan 23, Anti Rana, сразу поднимается на шестое место в списке фаворитов. Дойдет ли он до драгоценного номера один в предпочтениях?

7.

Сегодня Pégate Pégate премьера в этом рейтинге. Успех Standly дает много поводов для разговоров. Захватывающий, идеальный и с большим потенциалом... Что еще можно попросить от песни?

8. Расскажи мне (feat. Pailito & Chris Mj)

Это песня из La Mafia 80, которая занимает восьмое место. После нескольких недель пребывания на вершине рейтинга его популярность сейчас снижается.

10. Йонагуни

Йонагуни из Bad Bunny остается на десятом месте.

Роль Apple в эпоху стриминга

Apple Inc. — американская компания, которая производит электронное оборудование, программное обеспечение, а также предоставляет аудио и видео услуги через свои различные потоковые платформы.

Это компания, которая уже несколько лет считается одной из самых ярких и ценных в мире. По данным The Wall Street Journal, в августе 2018 года Apple стала первым способом достичь капитализации свыше 2 триллионов долларов; в этом году она превысила 3 триллиона долларов.

Среди своих программ выделяется Apple Music, которая позволяет пользователям получать доступ к музыке и подкастам.

Благодаря его сервису пользователи «la manzanita» могут получить доступ к более чем 90 миллионам песен, более чем 30 000 плейлистов и различным подкастам. Как и аналогичные, он позволяет загружать песни и слушать их в автономном режиме.

Что касается сервиса iTunes для просмотра сериалов и фильмов, пользователи могут в реальном времени узнавать содержимое и рекомендации не только самой платформы, но и из каналов или сервисов, которые она предлагает, которыми можно наслаждаться в режиме реального времени или загружать и наслаждаться без подключения к Интернету.

Среди названий, предлагаемых компанией, - Акапулько, спродюсированный мексиканским режиссером Эудженио Дербесом; «Медленные лошади», в которых появляется актер Гэри Олдман; корейские драмы, такие как Пачинко; сериалы, такие как «Шоу Снупи» и другие.

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