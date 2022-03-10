Антихавизм призывает улучшить систему здравоохранения и не бросать врачей

Каракас, 10 марта Оппозиция Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо призвала в этот четверг провести «улучшения в системе здравоохранения, чтобы предотвратить отсев врачей» в рамках празднования национального дня этой профессии, который отмечается сегодня в карибской стране. В заявлении, собранном на своем веб-сайте, оппозиция заверила, что условия, в которых находятся врачи в Венесуэле, заставляют многих специалистов из профсоюза отказаться от медицинской работы и покинуть страну. В этой связи бывший заместитель антихависта Даниэла Парра, врач по профессии, выразила сожаление по поводу условий, в которых работают медицинские работники, и призвала требовать улучшения работы, а также призвать к устранению сбоев в больницах. Кроме того, в Национальный день врача в Венесуэле он напомнил своим коллегам, что пришло время обновить знания, полученные во время его обучения. «Даже в условиях тяжелых условий, в которых работают венесуэльские врачи, сейчас самое время освежить знания и потребовать улучшения условий труда и санитарных условий в больницах», - сказал Парра, согласно заявлению оппозиции. Он пояснил, что «важные услуги, такие как вода и электричество, продолжают оказывать значительное влияние на больницы», имея в виду частые сокращения поставок обеих услуг. По мнению бывшего законодателя, условия труда являются причиной «большого дезертирства, которое совершают медицинские работники», что привело к тому, что в штате Сулия 2537 врачей покинули профессию и покинули страну, сказал Парра. Врач также назвал «необычным» то, что «в такую важную дату, как День врача, им приходится требовать решения для таких основных потребностей». ШЕФ сб/гкс/ррт