Anses: как оформить страхование по безработице, каковы требования и размер пособия

Национальное управление социального обеспечения ( Anses ) подтвердило в четверг Infobae, что продолжает выплачивать страховые выплаты по безработице тем работникам, которые были уволены без уважительной причины из-за расторжение контракта или по причинам, не зависящим от работника.

Чтобы зарегистрироваться и получить пособие, иждивенцы, подпадающие под действие Закона о трудовых договорах № 24.013, должны соответствовать определенным требованиям, установленным агентством, возглавляемым Фернандой Раверта.

- Постоянные работники: они должны работать не менее шести месяцев с выплатой взносов за последние три года до увольнения или прекращения контракта.

- Временные и сезонные работники: должны проработать менее 12 месяцев за последние три года и более 90 дней в прошлом году до окончания работы.

Фернанда Раверта, обладательница Ансеса (Максимилиан Луна).

С другой стороны, Anses указал, что необходимо предоставить следующую документацию:

1. DNI (оригинал и копия).

2. Документы, подтверждающие безработицу (оригинал и копия), в зависимости от случая:

- Увольнение без уважительной причины: телеграмма увольнения, письмо-документ или справка об увольнении с заверенной подписью работодателя.

- Увольнение в связи с банкротством или превентивным банкротством работодателя: записка доверительного управляющего, подтверждающая расторжение трудового договора, решение о банкротстве, заверенное судом, телеграмма работодателя с уведомлением о прекращении в связи с банкротством или копия Официальной газеты, где было опубликовано банкротство.

-Расторжение трудового договора по жалобе работника на основании уважительной причины: телеграмма с запугиванием и телеграмма о расторжении трудового договора, отправленная работником.

Сумма и сумма взносов рассчитываются в соответствии с доходом и отработанными месяцами (с учетом взносов) за последние три года.

- Непродление срочного контракта: копия трудового договора с истекшим сроком действия.

- Смерть индивидуального предпринимателя: заверенная копия свидетельства о смерти или свидетельства о смерти.

-Если вы перенесли непрофессиональное заболевание/несчастный случай или заболевание/несчастный случай на производстве во время прекращения вашей последней работы: медицинская справка о трудоспособности в соответствии с вашим состоянием здоровья.

Сумма и сумма платежей (максимум от двух до 12) рассчитываются на основе дохода и отработанных месяцев (с учетом взносов) за последние три года. Следует отметить, что работники старше 45 лет получают заработную плату еще на шесть месяцев.

Средства сбора

По состоянию на май 2020 года Ансес управлял открытием сберегательного банка социального обеспечения для получения этого пособия. Таким образом, вы можете снять деньги в отделении банка. Затем банк передаст дебетовую карту для работы через банкоматы.

Необходимо явиться в назначенное отделение банка, чтобы оформить открытие Сбербанка и получить карту.

Если в любое время пособие уже было получено от Anses через банковский счет, оно будет снято с этого счета. Точно так же, если у вас есть личный счет, вы можете попросить банк изменить его как счет социального страхования.

Как проводить процедуру

1. Прежде всего, необходимо собрать всю вышеупомянутую документацию (как личную, так и семейную).

2. Во-вторых, вы должны войти в «Виртуальный уход», пройдя по следующей ссылке: https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?system=siexp2. Для входа необходимо будет указать номер CUIL и ключ социального страхования.

Другой альтернативой может быть запись на прием в выбранный офис, если он лично предлагает внимание общественности.

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