Andrea Garrote, playwright: “Theatre should stick its tongue out of power”

Мадрид, 10 марта Актриса и драматург Андреа Гарроте (Буэнос-Айрес, 1972), один из самых престижных аргентинских интеллектуалов, приносит в мадридский театр La Abadía свой многократный монолог «Pundonor», класс философии Мишеля Фуко, который, далеко не устрашающий его эрудиция, оказывается доступной и веселой. Потому что режиссер очень четко понимает, что она ищет в театре: «Для меня важно, чтобы театр общался, что в нем есть юмор, эмоциональность, мне не интересно, что это загадочно, мне интересно, чтобы каждый мог это понять и чтобы у него был уровень». «Театр должен высунуть язык у власти, высмеивать президента, папу, короля и самую понимаемую власть, такую как Фуко: все процессы общественного контроля и нормализации, которые происходят естественно, но не являются, но которые, по вашему мнению, естественны, являются исторической конструкцией момента. И театр это раскрывает», снимает Аргентина, которая пробудет в Мадриде до 20 марта. Выпущенный в 2018 году монолог распродал все места во всех странах мира, через которые он путешествовал, пока пандемия не остановила его, когда он был в Чили, и ему пришлось приостановить туры по Испании и Италии. Теперь она прибывает в La Abadía, а этим летом отправится в Мексику, чтобы создать комедию о Хуане Инес де ла Крус, написанную и срежиссированную ею под названием «Инес Рамирес». В «Pundonor» Гарроте становится профессором философии Клаудией Перес Эспиноса, доктором социологических наук, которая возвращается в класс, потратив несколько месяцев на преодоление проблемы прошлого. Его класс, введение в творчество Мишеля Фуко, постоянно пересекается его собственной жизнью и его необходимостью объясниться, или искупить себя. Работа ставит под сомнение «великий парадокс нашего современного сознания», объясняет Гарроте, «и в то же время она анализирует общество и показывает, как все мы находимся под гнетом «микрофизики власти»» (название одной из самых любимых работ Фуко). В ее тексте также есть влияние, а точнее, вмешательство в жизнь людей из социальных сетей - «Я тема сатирического интереса, еда для ваших сетей», - говорит учитель, когда она признается, что задержалась, когда пришла на занятия, потому что она пошла в туалет и предполагает, что ее студенты побегут рассказывать об этом, а Фуко сомневается в нормальности. «Нормальный решает, что ненормально, и это меняет мое решение», - говорит учитель, в то время как драматург изобилует тем, что «мы все жаждем мыслей, размышлений». «Театр имеет благочестивый, сострадательный взгляд на человека; это как лаборатория, где их можно модифицировать, раскрыть, и, таким образом, он выпирает их языки и смеется над любым нормативным поведением. Вот почему я люблю театр, но не только как провокацию, - объясняет Гарроте, - но от чего-то более глубокого, что должно сопровождаться юмором: я чувствую, что торжественное сухо, а юмористическое - юмористическое, более человечное», - искренне она. Родившаяся в Буэнос-Айресе 4 апреля 1972 года актриса, режиссер, театральный педагог и драматург, окончила Муниципальную школу драматического искусства, начала писать пьесу в 2016 году вместе с Рафаэлем Шпрегельбурдом. Она выбрала Фуко, потому что тогда «нормальности не было в общественной повестке дня», говорит она, и хотя она осознает сложность перевода сложности работы ученого, она удовлетворена тем, что «пара концепций» остается, и она с гордостью рассказывает, что подростки, увидевшие работу и открывшие философ, историк, социолог и французский психолог «заявили, что хотят узнать о нем больше». После пандемии автор чувствует себя «очень счастливым», что «может создавать работы, которые создают личное сообщество. «Очень печально, - говорит она, - приходится это прояснять, но эти моменты театра похожи на экологический резерв гуманизма», - резюмирует актриса.