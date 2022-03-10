На фоне ухудшения PDVSA Мадуро настаивал на том, что нефтяная компания будет добывать 2 миллиона баррелей нефти ежедневно «в этом году»

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил в среду, что цель добычи нефти на этот год составляет два миллиона баррелей в день, что будет означать увеличение на 164,9% по сравнению с перекачкой в начале года на 755 000 баррелей, согласно сообщениям венесуэльских властей ОПЕК.
«В этом году мы собираемся добывать два миллиона баррелей в день, будь то дождь, гром или молния. В этом году мы восстановили добычу нефти руками рабочего класса», — заявил диктатор во время встречи с представителями и работниками производственных секторов, транслировавшейся по государственному каналу Venezolana de Televisión (VTV).
Обещание превысить порог в два миллиона баррелей уже было объявлено 15 января во время презентации его доклада и отчета перед Национальной ассамблеей большинства в Чависте (AN, Parliament).
«Что касается добычи нефти, то в декабре мы достигли важной вехи, достигнув добычи одного миллиона баррелей в день с едиными и эксклюзивными национальными инвестициями и с участием нефтяников. В этом году мы нацелены достичь 2 млн баррелей в день», - сказал он тогда.
Мадуро настаивает на увеличении перекачки сырой нефти в разгар энергетического кризиса, вызванного вторжением в Украину России, второго по величине производителя нефти в мире, а также после неожиданной встречи представителей венесуэльского режима и делегатов из США, которая уточнили, что среди «различных вопросов», по которым они спорили, один касался «энергетической безопасности».
Несколько экономистов и нефтяных экспертов подозревают, что добыча нефти в Венесуэле достигнет двух миллионов баррелей в день, и утверждают, что карибская страна не сможет покрыть дефицит поставок нефти в России после санкций правительства Джо Байдена, в сценарии, при котором США меры против государственной PDVSA более гибкие.
«Я не знаю, где Венесуэла собирается взять нефть и деривативы для увеличения добычи, чтобы она могла продавать сырую нефть и продукты в США. Венесуэла не в состоянии заменить Россию в поставках нефти на рынок США, тем более что 70% этой нефти — это продукты. Парк переработки работает только на 10%», — сообщил в Twitter экономист Рафаэль Кироз.
С другой стороны, Мадуро также пообещал в эту среду, что в 2022 году производство нефтепродуктов, нефтехимических и газовых производных увеличится.
«Этот 2022 год должен стать годом перегиба, между до и после, между временем сопротивления и временем ускоренного и консолидированного роста, устойчивого, роста всей экономики, всего, от микроэкономики предпринимателей до макроэкономики крупной добычи нефти», - сказал он добавил.
(С информацией из EFE)
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