На фоне ухудшения PDVSA Мадуро настаивал на том, что нефтяная компания будет добывать 2 миллиона баррелей нефти ежедневно «в этом году»

Nicolas Maduro, Venezuela's president, speaks during a Bloomberg Television interview in Caracas, Venezuela, on Monday, June 14, 2021. Venezuela, home to the world's largest oil reserves, is starved for capital and desperate to regain access to global debt and commodity markets after two decades of anti-capitalist transformation and four years of crippling U.S. sanctions.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил в среду, что цель добычи нефти на этот год составляет два миллиона баррелей в день, что будет означать увеличение на 164,9% по сравнению с перекачкой в начале года на 755 000 баррелей, согласно сообщениям венесуэльских властей ОПЕК.

«В этом году мы собираемся добывать два миллиона баррелей в день, будь то дождь, гром или молния. В этом году мы восстановили добычу нефти руками рабочего класса», — заявил диктатор во время встречи с представителями и работниками производственных секторов, транслировавшейся по государственному каналу Venezolana de Televisión (VTV).

Обещание превысить порог в два миллиона баррелей уже было объявлено 15 января во время презентации его доклада и отчета перед Национальной ассамблеей большинства в Чависте (AN, Parliament).

«Что касается добычи нефти, то в декабре мы достигли важной вехи, достигнув добычи одного миллиона баррелей в день с едиными и эксклюзивными национальными инвестициями и с участием нефтяников. В этом году мы нацелены достичь 2 млн баррелей в день», - сказал он тогда.

Логотип PDVSA на нефтеперерабатывающем заводе

Мадуро настаивает на увеличении перекачки сырой нефти в разгар энергетического кризиса, вызванного вторжением в Украину России, второго по величине производителя нефти в мире, а также после неожиданной встречи представителей венесуэльского режима и делегатов из США, которая уточнили, что среди «различных вопросов», по которым они спорили, один касался «энергетической безопасности».

Несколько экономистов и нефтяных экспертов подозревают, что добыча нефти в Венесуэле достигнет двух миллионов баррелей в день, и утверждают, что карибская страна не сможет покрыть дефицит поставок нефти в России после санкций правительства Джо Байдена, в сценарии, при котором США меры против государственной PDVSA более гибкие.

«Я не знаю, где Венесуэла собирается взять нефть и деривативы для увеличения добычи, чтобы она могла продавать сырую нефть и продукты в США. Венесуэла не в состоянии заменить Россию в поставках нефти на рынок США, тем более что 70% этой нефти — это продукты. Парк переработки работает только на 10%», — сообщил в Twitter экономист Рафаэль Кироз.

С другой стороны, Мадуро также пообещал в эту среду, что в 2022 году производство нефтепродуктов, нефтехимических и газовых производных увеличится.

«Этот 2022 год должен стать годом перегиба, между до и после, между временем сопротивления и временем ускоренного и консолидированного роста, устойчивого, роста всей экономики, всего, от микроэкономики предпринимателей до макроэкономики крупной добычи нефти», - сказал он добавил.

(С информацией из EFE)

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