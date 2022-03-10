Соглашение с МВФ: 22 фотографии марша протеста перед Национальным конгрессом

Во второй половине дня тысячи людей уже присутствуют перед Национальным конгрессом Среди организаций и партий левых сил, которые участвуют в мобилизации: Общественное движение la 17, La Combativa, бывшие рабочие Гарбарино, Фронт организаций в борьбе (FOL) и Рабочая партия (PO) Также присутствовали представители Левого фронта (FiT), Социалистического рабочего движения (MST), Движения Терезы Родригес (MTR), Свободной народной организации (ООП). Колонны МСТ и Рабочий столб Ожидается сеанс продолжительностью около 10 часов В депутатах закон, который стремится поддержать соглашение о рефинансировании долга, начал лечиться в 14 «Нет соглашению», некоторые из лозунгов, которые можно прочитать на месте Было также рассмотрено предложение о проведении «всенародного опроса» для решения этого вопроса на социальном уровне Окрестности Pie, также присутствуют «Нет пакту правительства с МВФ» на плакатах, прикрепленных к пограничным стенам Конгресса Долгие часы ожидания протестующих Либрес дель Сур, также присутствовал Флаги Аргентины также добавили красок протесту Закон требует половинной санкции в депутатах с 14 Левые продвигают демонстрацию, пока она обсуждается в Конгрессе Толпа на окраине Конгресса рано утром в четверг днем Аэрофотосъемка демонстрации сегодня днем «Хори» и гамбургеры во время обеда не обошлись без недостатка в рамках акции протеста Плакаты, в том числе на автобусных остановках Колонны рабочего полюса, присутствующие на площади Фронт организаций в борьбе (FOL), также присутствует
Кредиты: Максимилиано Луна и Франко Фафасули
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