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четверг 10 март 2022
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Россия

Соглашение с МВФ: 22 фотографии марша протеста перед Национальным конгрессом

За несколько часов до начала сессии в депутатах тысячи демонстрантов собираются на площади Пласа-де-лос-Конгресос. Закон отрицает режим закона, который поддерживает соглашение с Международным валютным фондом о рефинансировании долга, которое началось в 14 лет.

10 март 2022

Во второй половине дня тысячи людей уже присутствуют перед Национальным конгрессом

Среди организаций и партий левых сил, которые участвуют в мобилизации: Общественное движение la 17, La Combativa, бывшие рабочие Гарбарино, Фронт организаций в борьбе (FOL) и Рабочая партия (PO)

Также присутствовали представители Левого фронта (FiT), Социалистического рабочего движения (MST), Движения Терезы Родригес (MTR), Свободной народной организации (ООП).

Колонны МСТ и Рабочий столб

Ожидается сеанс продолжительностью около 10 часов

В депутатах закон, который стремится поддержать соглашение о рефинансировании долга, начал лечиться в 14

«Нет соглашению», некоторые из лозунгов, которые можно прочитать на месте

Было также рассмотрено предложение о проведении «всенародного опроса» для решения этого вопроса на социальном уровне

Окрестности Pie, также присутствуют

«Нет пакту правительства с МВФ» на плакатах, прикрепленных к пограничным стенам Конгресса

Долгие часы ожидания протестующих

Либрес дель Сур, также присутствовал

Флаги Аргентины также добавили красок протесту

Закон требует половинной санкции в депутатах с 14

Левые продвигают демонстрацию, пока она обсуждается в Конгрессе

Толпа на окраине Конгресса рано утром в четверг днем

Аэрофотосъемка демонстрации сегодня днем

«Хори» и гамбургеры во время обеда не обошлись без недостатка в рамках акции протеста

Плакаты, в том числе на автобусных остановках

Колонны рабочего полюса, присутствующие на площади

Фронт организаций в борьбе (FOL), также присутствует

Кредиты: Максимилиано Луна и Франко Фафасули


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