Агенты возвращают тела двух несовершеннолетних в мексиканском Рио Браво

Мехико, 10 марта Тела двух несовершеннолетних, вероятно, девочки никарагуанской национальности, были обнаружены в водах реки Рио Браво, которая разделяет Мексику и Соединенные Штаты, сообщил в четверг Мексиканский национальный институт миграции (НИМ). В заявлении НИМ при секретариате (министерстве) внутренних дел заявил, что в случае несовершеннолетней было сделано заключение, что она родом из Никарагуа «из-за одежды, которую она носила», и напомнил, что 4 марта она была объявлена пропавшей без вести в притоке. В то время как другой орган указал, что он соответствует ребенку, которого вместе с родителями тащил ток, и пояснил, что «поиски матери продолжаются». Согласно записке, агенты Grupo Beta, подразделения INM, специализирующегося на предоставлении консультаций и помощи мигрантам из Сьюдад-Акунья (Коауила, север страны), сообщили о спасении тел двух несовершеннолетних, плавающих в водах Рио Браво. Это после сотрудничества различных государственных и муниципальных органов «для рассмотрения двух случаев, когда люди пытались в разные дни переправиться через реку в Соединенные Штаты». Пограничный патруль Соединенных Штатов проинформировал иммиграционную службу Мексики о местонахождении этих двух трупов. Что касается тела ребенка, то спасение было осуществлено пожарной командой Сьюдад-Акунья, и они указали, что вместе с матерью и отцом пытались переплыть реку, однако их смыло течение. «Мужчине удалось добраться до материка, и Beta Group продолжает поиск женщин», - говорится в заявлении. НИМ выразил сожаление по поводу гибели мигрантов, которые, пытаясь добраться до Соединенных Штатов, раскрывают свою жизнь и жизнь своих семей. Также в этот четверг мигранты разных национальностей готовят массовое шествие в эту пятницу в мексиканском городе Тапачула, расположенном в юго-восточном штате Чьяпас и граничащем с Гватемалой, во время турне президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по региону. Регион переживает рекордный поток в Соединенные Штаты, чье таможенное и пограничное управление (CBP) обнаружило более 1,7 миллиона иммигрантов без документов на мексиканской границе в 2021 финансовом году, который закончился 30 сентября. По данным Министерства внутренних дел страны, в 2021 году Мексика депортировала более 114 000 иностранцев. Мексиканские власти перехватили 73 034 иностранца с нелегальным пребыванием на национальной территории в период с 1 января по 8 марта этого года, как недавно сообщил Национальный институт миграции. Между тем, Мексиканская комиссия по оказанию помощи беженцам (Comar) получила рекордные 131 448 заявлений беженцев в 2021 году. ШЕФ мрг/ю.ч (фото)