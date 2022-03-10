After Ukraine, Europe wonders who is next

БЕЛГРАД, Сербия (AP) — Наблюдая за жестокой войной России в Украине, некоторые европейские страны опасаются, что они будут следующими.

Согласно западным официальным лицам, наиболее уязвимыми странами будут те, которые не входят в НАТО или Европейский союз и поэтому являются одинокими и незащищенными. Список включает Молдову, соседнюю с Украиной, и Грузию, которая граничит с Россией, являющимися членами бывшего Советского Союза, а также с балканскими государствами Боснией и Косово.

Но аналитики предупреждают, что даже члены НАТО, которые могут подвергнуться риску, такие как Эстония, Латвия и Литва — на пороге России — или Черногория, и что они могут пострадать от прямого военного вмешательства Москвы или попыток политической дестабилизации.

Президент России Владимир Путин «с самого начала заявил, что речь идет не только об Украине», сказал Михал Барановский, директор отделения Немецкого фонда Маршалла в Варшаве.

«Он рассказал нам, что хочет сделать, перечислив свои требования, которые включали смену правительства в Киеве, но они также говорили о восточном фланге НАТО и остальной Восточной Европе», - сказал Барановский в интервью The Associated Press.

В то время как Украина решительно сопротивляется российской атаке, начатой две недели назад, Барановский сказал, что «сейчас не совсем ясно, как она достигнет других своих целей».

Правительству США хорошо известно о глубоких опасениях, которые существуют в Восточной и Центральной Европе по поводу того, что война в Украине может стать лишь прелюдией к более широким нападениям на членов бывшего Варшавского договора в попытке восстановить региональное господство над Москвой.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что «Россия не собирается останавливаться на Украине».

«Мы беспокоимся о таких соседях, как Молдова, Грузия и Западные Балканы», - сказал он. «Мы должны следить за Западными Балканами, особенно Боснией, которые могут столкнуться с дестабилизацией со стороны России».

Вот посмотрите на ситуацию в регионе:

МОЛДОВА

Как и соседняя Украина, бывшая Советская Республика Молдова имеет сепаратистские мятежи на востоке, на спорной территории, известной как Приднестровье, где дислоцированы 1500 российских солдат. Хотя она является нейтральной в военном отношении страной и не планирует вступать в НАТО, она официально подала заявку на членство в Европейском союзе, когда началось российское вторжение в попытке быстро укрепить свои связи с Западом.

Страна с населением 2,6 миллиона человек является одной из беднейших на континенте и принимает десятки тысяч беженцев, спасающихся от войны в Украине. Вторжение вызвало опасения не только из-за гуманитарного кризиса, но и из-за возможности того, что Путин попытается объединить сепаратистов к востоку от реки Днестр с Украиной через стратегический порт Одесса.

Во время визита в страну на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «мы с Молдовой и любой другой страной, которая может подвергнуться такой же угрозе».

Президент Молдавии Майя Санду отметила, что на данный момент нет никаких признаков того, что российские войска в Приднестровье изменили свою позицию, но подчеркнула, что обеспокоенность возникла.

«Теперь в этом регионе нет шансов, что мы будем чувствовать себя в безопасности», — сказала Санду.

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ГРУЗИЯ

Россия и Грузия вели войну в августе 2008 года, когда грузинские правительственные войска безуспешно пытались восстановить контроль над провинцией Южная Осетия, отколовшейся областью, поддерживаемой Москвой. Россия сокрушила национальную армию за пять дней боевых действий, и сотни людей погибли. Затем Россия признала Южную Осетию и другой сепаратистский регион — Абхазию — независимыми государствами и усилила свое военное присутствие на обеих территориях.

Грузинское правительство, склоняющееся к Западу, осудило российское вторжение в Украину, но не проявило той солидарности, которую проявлял Киев во время войны с Москвой. Власти не позволили сотням грузинских добровольцев записаться в международную бригаду, сражающуюся с Россией на украинской земле.

Внешне нейтральная позиция страны привела к тому, что тысячи людей приняли участие в ночных митингах в столице, Тбилиси, в знак солидарности с Украиной. На прошлой неделе правительство подало заявку на членство в Европейском союзе через несколько дней после заявления о том, что оно не будет ускорять разбирательство из-за растущего страха перед российским вторжением.

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БАЛТИЙСКИЕ СТРАНЫ

В Эстонии, Латвии и Литве память о советском правлении живёт. После вторжения в Украину НАТО оперативно усилила свое военное присутствие на восточном фланге союзников, а Вашингтон обещал дополнительную поддержку.

Для жителей трех балтийских стран, особенно тех, которые достаточно взрослые, чтобы жить под советским контролем, напряженность, предшествовавшая вторжению 24 февраля, вызвала массовые депортации и угнетение. Три страны были аннексированы Иосифом Сталиным во время Второй мировой войны и не восстановили свою независимость до распада Советского Союза в 1991 году.

Они вступили в НАТО в 2004 году, попав под военную защиту Соединенных Штатов и их западных союзников. Они говорят, что необходимо, чтобы Североатлантический союз проявил решимость не только словами, но и ботинками на местах.

«Россия всегда учитывает военную мощь, но также и готовность стран воевать», — заявил Янис Гарисонс, государственный секретарь Министерства обороны Латвии. «Как только он увидит слабость, он воспользуется ею».

Блинкен, посетивший столицу Латвии Ригу в понедельник, заявил, что страны Балтии «сформировали демократическую стену, которая сейчас столкнулась с волной автократии», которую Россия пытается отстаивать в Европе.

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БАЛКАНЫ

Российским войскам будет трудно достичь Балкан без противостояния силам НАТО, размещенным во всех соседних странах. Но Москва может дестабилизировать регион, как она уже делает, с помощью Сербии, союзника, которую она вооружает танками, сложными системами ПВО и военными самолетами.

Кремль всегда считал, что регион находится под орбитой своего влияния, хотя он никогда не входил в советский блок. Разрушительная гражданская война в 1990-х годах оставила по меньшей мере 120 000 погибших и миллионы бездомных. Сербию, крупнейшую страну региона, часто обвиняют в том, что она начала конфликт, чтобы попытаться предотвратить распад Югославии, в которой доминируют сербы, с помощью жестокой силы, что напоминает нынешние попытки Москвы попытаться вернуть Украину на орбиту силой.

На Западе есть опасения, что связанное с Москвой сербское руководство, которое отказалось присоединиться к международным санкциям против России, попытается воспользоваться тем фактом, что внимание уделяется Украине, чтобы еще больше дестабилизировать своих соседей, особенно Боснию, где сербское меньшинство угрожает отделиться от федерации, чтобы присоединиться к Сербии. Сербские власти неоднократно отрицали, что они вмешиваются в дела соседних стран, но предлагали молчаливую поддержку сепаратистским движениям боснийских сербов и их лидера Милорада Додика.

Российское посольство в столице Боснии Сараево предупреждало в прошлом году, что Босния находится на пути к вступлению в НАТО, «нашей стране придется отреагировать на этот нонстильный акт». Вступление в Альянс заставило бы Боснию сделать выбор в пользу «военно-политической конфронтации», добавил он.

Миротворцы ЕС в Боснии объявили о размещении дополнительных 500 солдат в стране из-за «ухудшения безопасности на международном уровне (что) может привести к распространению нестабильности».

Косово, получившее независимость от Сербии в 1999 году после воздушной войны НАТО против сербских войск, обратилось к Вашингтону с просьбой создать постоянную военную базу в стране и ускорить ее интеграцию в Североатлантический союз после российского вторжения в Украину.

«Ускорение вступления Косово в НАТО и создание постоянной базы американских войск является неотложной необходимостью для обеспечения мира, безопасности и стабильности на Западных Балканах», — заявил министр обороны Косово Арменд Мехадж в Facebook.

Сербия говорит, что это было бы неприемлемо.

Декларация независимости Косово в 2008 году была признана более чем 100 странами, в основном западными, но не Россией или Сербией.

Черногория, бывший союзник, отвернувшийся от Кремля для вступления в НАТО в 2017 году, ввел санкции против Москвы за войну в Украине и, похоже, является следующей страной в регионе, которая может присоединиться к Европейскому союзу. Нация разделена на сторонников прозападной политики и просербских и пророссийских сторонников, что усиливает напряженность.

Россия неоднократно предупреждала прозападного президента Черногории Мило Джукановича, который привел маленькую адриатическую страну в НАТО, что этот процесс был нелегитимным и не имел согласия всего населения.

Кремль может захотеть улучшить свои связи с Черногорией в попытке укрепить свое присутствие в Средиземноморье.

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Журналисты Associated Press Стивен Макграт в Бухаресте, Румыния, Мэтью Ли в Вашингтоне, Сабина Никшич в Сараево, Босния и Герцеговина, и Ллазар Семини в Тиране, Албания, внесли свой вклад в эту отправку.