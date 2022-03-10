Accused of accessing Biden's Twitter fears life imprisonment in the US

Мадрид, 10 марта Молодой британец, арестованный в Испании и заявленный США за якобы доступ к 130 аккаунтам в Twitter, в том числе к аккаунтам президента Джо Байдена, отказался быть экстрадированным в эту страну в четверг, где он опасается быть приговоренным к «де-факто постоянной тюрьме». На слушании, которое состоялось сегодня в Национальном высоком суде, подсудимый далее просил, чтобы в случае его передачи и вынесения приговора он мог отбывать наказание в Соединенном Королевстве. 22-летний был арестован прошлым летом в провинции Малага (Испания) и обвинен США в формировании заговора, который в 2020 году был посвящен обмену незаконным доступом к аккаунтам Twitter для платежей в криптовалюте, согласно иску, содержащемуся в записках прокурора, которые подтверждали его доставку. Защита добавила в качестве основания для возражения против выдачи, что подсудимый не является гражданином США, что действия, в которых он обвиняется, якобы были совершены в Испании и что Соединенное Королевство имеет возможность привлечь их к ответственности. Адвокат также упомянул о возможности того, что его будут судить в Испании, где он проживал и предположительно имели место действия. В случае, если суд согласится выдать его, адвокат запросил у США заверения, что он не будет приговорен к «постоянной тюрьме де-факто», поскольку преступления, за которые он заявлен, - такие как сговор с целью совершения преступления против США или преступное сообщество с целью совершения компьютерных вторжений - могли приравнивается к 94 годам лишения свободы. Согласно запросу об экстрадиции, ответчик связался с хакером и двумя другими лицами, которые выступали в качестве посредников для доступа к счетам, и, таким образом, организация конфисковала криптовалюты на сумму около 784 000 долларов (685 247 евро). Ему также приписывают компьютерные вторжения в аккаунты социальных сетей, связанные с двумя общественными деятелями, и кибериздевательства над несовершеннолетним. Расследование в Испании началось в 2020 году, когда полиция наблюдала за предполагаемой группой киберпреступников, совершающих онлайн-мошенничество. По ходу расследования ФБР сообщило о связи между арестованными и незаконным вторжением более сотни аккаунтов в Twitter и других социальных сетях, включая аккаунты Джо Байдена, бывшего президента США. Барак Обама или основатель Microsoft Билл Гейтс. ШЕФ ммс/джлг/ма/пи