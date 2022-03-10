Abdo Benitez congratulates Boric and proposes strengthening the relationship between Paraguay and Chile

Сантьяго де Чили, 10 марта Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес сегодня пожелал будущему президенту Чили Габриэлю Боричу всяческих успехов и выразил желание продолжать сотрудничество между двумя странами, в кратких заявлениях по прибытии в аэропорт Сантьяго для смены церемония командования, которая состоится в эту пятницу. «Мы смогли продвинуться вперед в процессе стратегической интеграции, которая позволяет нам иметь взаимодополняющие связи в поисках процветания наших народов», - сказал президент журналистам. «Мне, как президенту Парагвая, очень приятно посетить чилийский народ на гражданском фестивале, где демократия укрепляется после честных и прозрачных выборов, на которых выступал чилийский народ, и мы желаем всяческих успехов следующему руководству нации, президенту Боричу, в этом великом задача, которая должна привести к этой великой чилийской нации», - заключил он. Абдо Бенитес, прибывший в сопровождении первой леди Сильваны Лопес Морейры, планирует встретиться с Боричем сегодня днем в мэрии Сантьяго, на встрече, на которой, по его словам в социальных сетях, они рассмотрят «основные» вопросы двусторонней повестки дня. Министр иностранных дел Парагвая Эуклидес Асеведо заявил журналистам в среду, что оба лидера могут обсудить, среди прочего, выполнение торговых соглашений, утверждение водительского рекорда, соглашение о борьбе с торговлей людьми и проект подводного кабеля, который Чили ведет для соединения Юга Америка с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Правитель встретился 18 февраля с уходящим президентом Чили Себастьяном Пиньерой во время визита в Сантьяго продолжительностью чуть более 24 часов.