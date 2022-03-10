A signature and a kiss to seal first equal marriages in Chilean history

Подписью и поцелуем гомосексуальные пары отпраздновали первые равные браки в Чили в четверг, поскольку закон, принятый в конце 2021 года после многолетней борьбы организаций, защищающих права сообщества ЛГТБК, вступил в силу.

Хавьер Сильва (38 лет) и Хайме Назар (39 лет), оба профессионала, осуществили свою мечту о том, чтобы пожениться после семи лет совместной жизни и двух детей, зачатых суррогатной матерью.

Между тем, Паула Хойзер и Консуэло Моралес, которым 38 лет и они вместе 17 лет, с общей дочерью, верили, что никогда не наступит день, когда они смогут легализовать свои отношения.

Под душем из лепестков цветов, с разноцветными воздушными шарами и брачной книгой в руках обе пары были официально объединены браком из Гражданского реестра Провиденсии.

Заметно взволнованные, несмотря на санитарные маски, с детьми на руках, обе пары отпраздновали с семьей и друзьями историческое событие, которое положило начало дискриминации группы, которая в течение многих лет боролась за равные права в Чили.

С 2015 года гомосексуальные пары могли иметь только Соглашение о гражданском союзе, которое гарантировало почти все права, предусмотренные браком, но без возможности усыновления и прав на родство с детьми, что изменяет новый закон.

— «Очень важный шаг» —

«Теперь мы можем сказать, что это семья, у наших детей одинаковые условия, и у них будет лучшее будущее, что они не подвергаются дискриминации, потому что у них двое родителей, которые любят друг друга», - сказала Сильва, которая работает в горнодобывающей компании SQM, с полуторагодовалым сыном на руках, и Назар, несущий дочь, которой едва исполнилось несколько месяцев.

«Это очень важный шаг для страны», - добавил он после того, как позировал для фотографий бойфрендов.

«Как приятно чувствовать, что мы переживаем перемены и что мы являемся частью этих изменений, и что будущее Чили намного лучше», — сказал Назар после церемонии.

«Мы пара и мы семья, у нас есть дети, как и все остальные, и они имеют право иметь своих родителей, и мы обязаны заботиться о них и обеспечивать их безопасность, независимо от того, что произойдет с кем-либо из нас», — настаивала Сильва.

Обнявшись после свадьбы, Консуэло Моралес и Пабла Хойзер, социальный работник и маркетолог, стали второй гей-парой, вступившей в брак в Чили. Их двухлетняя дочь Жозефа — главная причина, по которой они оба пошли на этот шаг.

«Мы вместе 17 лет, 17 лет, мечтая, что однажды наступит этот момент. Мы рассматривали это как мечту, которой, вероятно, не будем жить, и поэтому мы подписали Соглашение о гражданском союзе. Потом пришел Джозефа, которому два года, и там опасения возродились, потому что у него не было своих прав, установленных, как у всех детей в этой стране», - сказал Моралес.

«Сегодня Джозефа перестает быть внебрачной дочерью», — добавил он. Девочка родилась в результате ЭКО в утробе Хойзера, который был единственной официально признанной родительской фигурой, пока они не подписали брак.

— «Муж и муж, жена и жена» —

По данным Движения за интеграцию и освобождение гомосексуалистов (Movilh), в настоящее время Чили входит в небольшую группу из 30 стран, которые допускают равные браки на всей территории страны.

«Мы уже можем говорить о муже и муже, жене и жене. Это красиво», - сказала пресс-секретарь (Movilh) Хавьера Зуньига.

«После того, как нам сказали «нет» всему. Что невозможно завести семью, выйти замуж, выйти на рынок труда (...), мы предпринимаем гигантские шаги, которые предпринимались на протяжении многих поколений», — заявила Изабель Амор, директор Фонда Игуалеса, который борется за права сообщества ЛГБТИК+.

Со вторника, когда начался прием заявлений о браке для гомосексуальных пар, Отдел ЗАГС уже получил 90 петиций и должен был открыть 3000 новых квот в 2022 году, чтобы удовлетворить спрос.

Согласно национальному исследованию «Однополые пары против равного брака», проведенному компанией Movilh в ноябре прошлого года, почти 83 процента планируют вступить в брак, а 91,8% отменят гражданские союзы для вступления в брак.

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