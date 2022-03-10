A resurrected Bayern visits the Hoffenheim

Берлин, 10 марта Воскрешенная Бавария, вырвавшаяся из мини-кризиса, одержав победу над Зальцбургом в Лиге чемпионов со счетом 7:1, посещает в эту субботу Хоффенхайм, команду, которая находится на подъеме и заняла места на площадях, которые дают доступ к лучшему европейскому клубу конкуренция. Против Зальцбурга «Бавария» снова была «Баварией» и критические замечания, которые тренер Джулиан Нагельсманн получал, за его крайне атакующую ставку, которая, как правило, дает большое преимущество в защите, пока замалчиваются. На бумаге Хоффенхайм — это больше, чем Зальцбург, который, с другой стороны, имел возможность в ближайшее время выйти вперед, что могло изменить динамику матча. «Бавария» восстановила Мануэля Нойера, который, как правило, обеспечивает безопасность всей обороны, то есть трех центральных защитников, которых Нагельсманн оставляет позади в середине расстановки, насчитывающей до пяти нападающих. Против «Зальцбурга», кроме того, Роберт Левандовски после двух игр без забивания воссоединился с голом с тремя голами, двумя пенальти, а Томас Мюллер, казалось, вернул себе лучшую версию. Хотя потери Альфонсо Дэвиса и Леона Горецки все еще значительны, чувства «Баварии» теперь другие, чем в последние недели. «Бавария» на 9 очков опережает вторую, дортмундскую «Боруссию», которая в воскресенье дома играет против «Арминии Билефельд», а на следующую среду запланировано на один матч меньше против Майнца. Третий, Байер Леверкузен, который сыграл вничью со счетом 1:1 против «Баварии», сыграет в воскресенье против Кельна. В настоящее время в Бундеслиге самый близкий бой за четвертое место, последнее место, которое квалифицируется в Лигу чемпионов, которую в настоящее время удерживает Хоффенхайм. На два очка ниже — РБ Лейпциг, который играет в воскресенье против вокалиста Фюрта, и Фрайбург, в котором в субботу проходит «Вольфсбург». Ниже представлена полная программа дня: суббота: Юнион Берлин-Штутгарт, Фрайбург-Вольфсбург, Хоффенхайм-Бавария и Аугсбург-Майнц. (15:30). Боруссия Менхенгладбах-Герта (18:30). воскресенье: Байер Леверкузен-Кельн (15:30) Боруссия Дортмунд-Арминия Билефельд (17:30). Фюрт-РБ Лейпциг (17:30) (-1 ПО ГРИНВИЧУ).