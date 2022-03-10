A reflection on oil and climate change arrives at the Guggenheim Bilbao

Бильбао (Испания), 10 марта. Размышления кувейтской художницы Мониры аль-Кадири о нефтяной культуре и ее влиянии на изменение климата открывают в этот четверг цикл кинозала 2022 года Музея Гуггенхайма в Бильбао (север), посвященный работам по созданию видео. Кувейтский художник, хотя он родился в Сенегале и в настоящее время проживает в Берлине, предлагает метафору о последствиях эксплуатации и использования ископаемых видов энергии для климата с помощью красивых изображений, записанных в пустыне Руб-эль-Джали, расположенной на Аравийском полуострове, и с расширением, похожим на во Франции. С музыкой ее сестры и постоянного сотрудника, кувейтского композитора Фатимы Аль-Кадири, и английским текстом, написанным самой Монирой в 2019 году, видеографическая работа, записанная в 2020 году, путешествует по различным зрелищным и пустынным пространствам этой пустыни, окрещенной Британским Священным Кварталом (Святой Квартал), что и дает название работе. Путешествие по различным скальным и песчаным ландшафтам этой внушительной пустыни, которая занимает земли в четырех странах, расположенных на Аравийском полуострове (Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ и Йемен), напоминает зрителю, как может выглядеть планета, если текущие потребности стран в энергии не будут вовремя смягчены. Автор, присутствовавшая на презентации своей работы в этот четверг в испанском музее, пояснила, что ее работа связана с ее миссией заново открыть для себя человека как «трагического и хрупкого персонажа». «Это также - добавил он - работа над упадком, судьбой и экспансионистскими амбициями» западных держав во время колониализма. Это «сказочное и эзотерическое путешествие во времени», поскольку работа основана на истории британского исследователя Гарри Сент-Джона Филби, который в 1930-х годах отправился в эту пустыню на поиски мифического затерянного города Убар, разрушенного, согласно Корану, божественным гневом в древние времена. Вместо этого британский исследователь обнаружил остатки одного из самых важных ударов метеорита о Землю, видимые на планете, и фрагменты минералов, похожие на черный жемчуг (цвет нефти), которые он оставил на поверхности. Реплика этих черных камней из переливающегося выдувного стекла сопровождает проекцию видео на экран на полу комнаты Film & Video. Аль Кадири, который снимал изображения с использованием новейших технологий, таких как дроны, для создания изображений с мощным визуальным воздействием, сказал, что идея этой работы возникла потому, что «я долгое время работал над эстетикой жемчуга и нефти как способ соотнести эпоху до и после открытия нефти. в регионе Персидского залива». Стеклянные «жемчужины» помогают Кадири объединить прошлое региона, которое до нефти жило за счет добычи жемчуга со дна Аравийского моря, с настоящим и с будущим, потому что «они рассказывают зрителю о нефти, о ее добыче из экономики и о том, как она развивалась». «Нефть резко и радикально изменила историческую картину этого региона», — говорит кувейтский художник. Монира Аль-Кадири предупредила, что мы должны «изменить ситуацию, чтобы иметь более позитивное будущее». Куратор Музея Гуггенхайма в Бильбао по видеоарту Мануэль Сирауки пояснил, что в этом году художественный и видеоцикл выставочного центра, состоящий из четырех работ разных авторов, будет посвящен проблеме изменения климата и новой геологической эре антропоцена. ШЕФ рб/ем/лмл (фото)