A Pokeball and a Squirtle, the Japanese Chancellor's Friendly Gift to Boric

Сантьяго де Чили, 10 марта Министр иностранных дел Японии Киёси Одавара вручил избранному президенту Чили Габриэлю Боричу в этот четверг покебол и плюшевую игрушку Squirtle в приятном дипломатическом жесте и кивке своей молодости. «Большое спасибо!» , заявил Борис после получения подарков в зале муниципалитета Сантьяго, где две власти провели встречу перед инаугурацией в пятницу. Будущий правитель, которому всего 36 лет будет самым молодым в истории Чили, иногда заявлял, что является поклонником японского мультсериала. Несколько месяцев назад, и после вопроса пользователя Twitter о ее любимом покемоне, бывший студенческий лидер ответил следующим сообщением: «Сквиртл всегда». Министр иностранных дел Японии является одним из 16 представителей, с которыми Борич встретится до вступления в должность президента Чили в пятницу на торжественной церемонии в Конгрессе, расположенном в прибрежном городе Вальпараисо. Он также проведет встречи с королем Испании Фелипе VI и различными латиноамериканскими лидерами, такими как Перу Педро Кастильо; Боливия Луис Арсе; Уругвай Луис Лакалье Поу; Доминиканская Республика, Луис Абинадер, Парагвай, Марио Абдо и другие. Со стороны Мексики будет присутствовать Беатрис Гутьеррес, жена президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао и Соединенные Штаты Изабелла Касильяс, отвечающая за малый бизнес. Затем международные делегации дадут официальное приветствие уходящему президенту, консерватору Себастьяну Пиньере, а позже посетят ужин, предложенный им во дворце Ла Монеда. Защитник конституционного процесса, в который погружена страна, и убежденный критик неолиберальной модели, установленной во время военного режима (1973-1990), бывший студенческий лидер хочет расширить роль государства в направлении модели социального обеспечения, аналогичной европейской. Она также возглавит феминистское правительство с 14 женщинами и 10 мужчинами, где наибольшую власть в будущем кабинете будет иметь независимый врач Изкия Сичес, первая женщина, занявшая пост министра внутренних дел в Чили. ШЕФ ммм/копий (фото) (видео)