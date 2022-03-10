A judge investigating corruption will preside over the judiciary in South Africa

Йоханнесбург, 10 марта, южноафриканский магистрат Раймонд Зондо, получивший признание за руководство расследованиями предполагаемой коррупции во время срока полномочий бывшего президента Джейкоба Зумы (2009-2018 гг.), сегодня был назначен новым лидером судебной системы юга страны. О его назначении, которое официально вступит в силу 1 апреля, объявил в этот четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса. «Председатель судебной власти является защитником прав южноафриканцев и несет ответственность за обеспечение равного доступа к правосудию. Я абсолютно уверен, что судья Зондо достойно выступит на этом посту», - говорится в заявлении главы государства. 61-летний Зондо уже занимал второе место в руководстве южноафриканской судебной системы и с октября занимал пост председателя Конституционной (высшей судебной инстанции страны) на временной основе после ухода с поста своего предшественника Могоенга Могоенга. Назначение нового руководства южноафриканской судебной системы стало долгожданным шагом в стране. Несколько политических деятелей в предыдущие месяцы выступали за то, чтобы Рамафоса назначил на эту должность судью Мандису Майю, с тем чтобы впервые высшим судебным органом в Южной Африке стала женщина. Наконец-то Майя была названа номером два в судебной системе, чуть ниже Зондо. Окончательно избранный кандидат пользуется уважением и признанием в Южной Африке, особенно за его работу во главе официальной комиссии по расследованию заговора, известного как «Захват государства». Этот случай касается того, как во время президентства Джейкоба Зумы государственный аппарат якобы был «захвачен» для обслуживания коррумпированных интересов политических лидеров и связанных с ними бизнесменов. Однако Зума и его сторонники обвиняют эти обвинения в политических преследованиях против них. В отношении Зондо, по сути, бывший президент выступил с резкой публичной критикой, обвинив его в предвзятости по отношению к нему и в плохой работе. ШЕФ нгп/па/пи