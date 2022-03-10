Китайский военный самолет разбился в спорном Южном море

Представители тайваньской разведки сообщили, что военный самолет китайской армии потерпел крушение в спорном Южно-Китайском море в начале этого месяца, сообщила в четверг газета South China Morning Post.

Вскоре после даты, опубликованной газетой, вооруженные силы азиатского гиганта объявили о проведении военных учений вблизи места предполагаемой аварии, сообщило законодательному органу Управление национальной безопасности острова.

В отчете разведки сообщается, что потерпевший крушение корабль был противолодочным военным самолетом Shaanxi Y-8.

После предполагаемой потери истребителя Народно-освободительная армия объявила об ограничениях на навигацию в этом районе для проведения «военных учений», которые, по словам Тайваня, на самом деле будут поисково-спасательными работами, вблизи близлежащих вод спорных районов в регионе.

(Reuters TV через видеонаблюдение/скриншот)

Кроме того, в докладе отмечается, что инцидент стал возможностью «проверить границы США и других претендентов на Южно-Китайское море», в то время как мир был сосредоточен на российском вторжении в Украину.

До сих пор Китай не признал инцидент.

Китай считает Тайвань мятежной провинцией, для воссоединения которой он не исключает применения силы с тех пор, как гоминьданские националисты отступили туда в 1949 году после проигрыша гражданской войны против коммунистов.

Чиу Куо-чэн, министр обороны Тайваня (REUTERS/Энн Ван)

Война станет катастрофой

Конфликт с Китаем, который угрожает вторгнуться в Тайвань, станет катастрофой для всех сторон, независимо от исхода, заявил в четверг министр обороны острова.

Китай в значительной степени поддержал Россию во вторжении в Украину — конфликте, который перекликается с подходом Пекина к Тайваню, автономной островной демократии, которую он называет китайской территорией, к присоединению его силой в случае необходимости.

«Никто не хочет войны», — заявил прессе министр обороны Тайваня Чиу Куо-чэн. «Тебе действительно нужно подумать об этом».

«Если это действительно пойдет на войну, это будет катастрофой для всех», — сказал Чиу. Он заявил, что оборонный истеблишмент Тайваня «наблюдает и слушает, но мы держим рты на замке. Мы следили за событиями и готовились, но не обсуждали и не обсуждали открыто».

На ежегодных заседаниях китайского законодательного органа, Национального народного собрания и его консультативного органа, состоявшихся на этой неделе в Пекине, делегаты критиковали так называемое иностранное влияние и сепаратизм на Тайване, одновременно увеличивая правовые и финансовые полномочия Китая для противодействия поддержке Тайваня.

В среду представитель делегации Народно-освободительной армии в ВСНП заявил: «Сепаратистские действия и сговор с внешними силами являются основной причиной нынешней напряженности и беспорядков в Тайваньском проливе».

(С информацией от AP)

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