92-88. Madrid finds the way out of the labyrinth with Llull

Мадрид, 10 марта Реал Мадрид, наконец, нашел дверь в лабиринт поражений, в который он был погружен, победив AX Milan 92-88 в дополнительное время, с большим количеством страданий и трансцендентным Серхио Луллом в моменты истины. «Реал Мадрид» выступил с четкими идеями. Играйте с основами, то есть сильной защитой, обеспечьте отскок, бегите, когда это возможно, и выбрасывайте из трех только в очень четких ситуациях. Вдали от оживленной, электрической и фэнтезийной игры в других случаях команда Пабло Ласо пыталась найти хорошие чувства, чтобы выбраться из дьявольского лабиринта, в который она вошла за последние полтора месяца, с большим количеством поражений, чем побед. С одним трехочковым, забитым из двух бросков, 11 подборов и одного поражения, Мадрид одержал первую частичную победу со счетом 25-16. Высокий балл с Габриэлем Деком и Гершоном Ябуселе в качестве лидеров наряду с неизменно позитивной работой Вальтера Тавареса. В AX Milan тоже не было особой искры, и Николо Мелли и Девон Холл держали свою команду на табло. Во второй четверти появились демоны-мадридисты. Всего 4 очка в первые 5 минут, 14 от соперника, с которым он попрощался с преимуществом. Затем вернитесь на американские горки и забейте хороший результат со счетом 9:2 чуть более чем за две минуты; и закончите первый тайм ничьей со счетом 41. Имея 2 из 5 трехочковых, всего 5 подборов и 3 поражения, Мадрид снова получил представление о темной стороне своей игры, когда Давиде Альвити и Трой Дэниелс наносят урон по очкам. Начало третьей четверти, всегда фундаментальное, благоприятствовало «Реалу», который усилил защиту и имел четкие идеи в атаке с разбегом 9-3 (50-44) в первые 2,20 минуты. Но неспортсмен, за которым последовала техника Уолтера Тавареса, определил ликвидацию центрового Кабо-Верде со счетом 50-49 на табло, что после штрафных было 50-52. Пришло время засучить рукава еще больше, и публика в кипении создала питательную среду для Серхио Лулла, чтобы стать бомбардиром экстази, 59-55 (m.26). Позже суровая реальность появилась снова с очень эффективным Мелли и Холлом, который последовал по его следам, чтобы закрыть третью четверть с ничьей на 64. За 10 минут впереди свет и тьма изо всех сил пытались одержать победу в плотном, неприглядном, но очень напряженном матче между двумя командами, которые играли вторые места в турнирной таблице, к моменту отмены результатов российских команд. AX Milan казался более сосредоточенным на старте, 64-68, но трехочковый Томаса Хертеля на пределе владения и layup Трея Томпкинса вернули Мадрид в преимущество, 69-68 (m.34), хотя и эфемерно. Снова появились нервы, мяч казался тяжелее, чем когда-либо, идеи затуманились, но счет остался ровным, 74:74 (м.36). Пока итальянская команда не пробила финальный рывок, который вместе с техникой Винсента Пуарье оставил счет на 74-81 с 2,30 минуты до конца. Мадрид снова вышел из катакомб своей игры благодаря мандарину от Llull, который вернул столы, 81-81, с оставшимся 52,7 секунды. Поле позади Холла на 19,2 секунды открыло выход в белый лабиринт, но потеря Ябуселе оставила овертайм единственным решением. Два свободных от колоды и трипл от Llull, поставили 86-81 на первой минуте. И вскоре Ллулл увеличил арендную плату до 88-81. Митоглу, с двумя штрафными бросками, сделал 88-83, а Лулл, пропустив трехочковый, нашел свой путь к обручу на 90-83 менее чем за 2 минуты до конца. Трехочковый из Холла, 90-86, еще больше затянул конец, и корзина Митоглу на 37,7 секунды снова наполнила Дворец неопределенностью, 90-88. За 9,5 секунды до конца Дилейни сфолил Лулла в атаке, а Уильямс-Госс забил 2 свободных, 92-88, при этом 6,5 на ходу. Дверь лабиринта открылась в конце с 92-88. Технический лист: 92 — Реал Мадрид (25+16+23+17+11): Уильямс-Госс (12), Абалде (3), Палух (15), Таварес (6) и Ябуселе (16) — стартовая команда —, Хертель (8), Руди (2), Ханга (2), Пуарье (4), Лулл (20) и Томпкинс (4). 88 - Милан (16+25+23+17+7): Мелли (18), Холл (21), Делани (8), Дэниелс (10) и Хайнс (8) -стартовая команда-, Грант (5), Тарчевский (2), Риччи (2), Митоглу (6), Балдассо и Алвити (8). Судьи: Олег Латышев (LET), Гитис Вилиус (ЛИТ) и Йозеф Биссанг (FRA). Таварес был выведен техничными и неспортивными на 27-й минуте. Инциденты: Матч, соответствующий двадцать девятому раунду регулярного этапа Евролиги, который проходил во Дворце Депортес (WiZink Center) в Мадриде на глазах около 6500 зрителей. Рикардо Молинелли