115-109: The Clippers suffer but beat the Porzingis Wizards

Дэвид Виллафранка Лос-Анджелес (США), 10 марта Трехочковый удар Нико Батума и Реджи Джексона принес «Лос-Анджелес Клипперс» многострадальную победу над «Вашингтон Уизардс» Кристапса Порзингиса (115—109), которые в итоге испортили свою заслуженную работу на протяжении всей ночи множеством ошибок. Немногие команды двигаются лучше, чем «Клипперс», на территории эпических, душераздирающих и напряженных матчей. Возможно, поэтому «Энджелс» оказались намного успешнее своих соперников в финальной стадии матча, в котором Реджи Джексон (31 очко, 3 подбора и 7 передач) и Маркус Моррис (27 очков, 8 подборов и 4 передачи) были командирами «Клипперс». «Уизардс» выигрывали на 5 очков с оставшимся 2,37 (104-109), но там они расплавились, так как не набрали больше очков в оставшейся части матча, пока не выполнили частичный результат 11:0. Во второй игре с «Вашингтоном» Порзингис был лучшим бомбардиром (19 очков, один отскок, 3 передачи, одна кража и одна пробка), но также был охвачен спиралью неудач своей команды в последние минуты. Шесть игроков Wizards набрали более 10 очков, в том числе бразилец Рауль Нето (12 очков, один подбор и 4 передачи). Ключ к победе «Клипперс» заключался в их цели: они деморализовали «Волшебников» фантастическими 16 на 32 в тройках и увязали победу с линии штаба с идеальным результатом 13 к 13 в штрафных бросках. РАВЕНСТВО ДО КОНЦА «Волшебники» вышли довольно смело, и Рауль Нето и Кристапс Порзингис показали когти с самого начала (14-16 с 6.04). Ангелы казались несколько неуместными к началу Wizards, но постепенно они начали находить свой ритм от рук Маркуса Морриса, который набрал 9 очков в первой четверти (28-29). Сегодня «Клипперс» отпраздновали «Ночь японского наследия» специальными мероприятиями во время бездействия и отдыха. Этот случай, казалось, вдохновил японца Руи Хатимуру, который набрал 8 очков менее чем за две минуты в замечательном ускорении Wizards в начале второго сета (31-37 с 10,19 в перерыве). «Клипперс» доверили Реджи Джексону и Люку Кеннарду вернуться в игру, чего они очень скоро добились против некоторых Wizards, которым не хватало последовательности. В перерыве (57—55) 9 оборотов «Клипперс» были отмечены красным цветом до тех пор, пока «Волшебники» потерпели кораблекрушение из тройного (2 из 11) Проведя отличный забег 4-14, вашингтонская команда с большим энтузиазмом вернулась из раздевалки, им было особенно комфортно в контратаке, и их возглавил Кайл Кузьма, который начал отпускать (61-69 с 7,41 на часах). Гости выиграли 10 очков, и все указывало на то, что они могут прервать игру в этой третьей четверти. Тем не менее, «Клипперс» закрыли ряды с двумя трехочковыми Джексоном и Кеннардом подряд в конце третьего сета, оставив все открытым на четвертую четверть (83-85). В очередной раз в тяжелую ночь «Клипперс» нанесли первый удар в финальном сете уже взрывным Джексоном и изобрели маловероятные корзины (92-91 с 9,38 на ходу). Но «Волшебники» нашли в атакующих подборах способ схватить зуб и гвоздь к матчу (100-101 с 5,30). Затем нервы схватили обе команды, которые не смогли ударить по ключу в решающий момент матча, и они столкнулись с многочисленными и нежелательными ошибками. Трехочковый от Кентавиуса Колдуэлл-Поупа с левым 2.37, казалось, поставил Wizards на путь к победе (104-109), но с тех пор вашингтонские исчезли, и между Джексоном, Батумом и Моррисом подписали местную победу в еще одну ночь сильных эмоций для фанатов «Клипперс». ШЕФ двп/еа (фото)