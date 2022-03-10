0-0. Barça will play it in the hell of Istanbul

Гинес Муньос. Барселона, 10 марта Не сумев пробить гол сенсационного Иньяки Пенья, Барселоне придется пробиваться в четвертьфинал Лиги Европы в аду Стамбула после 0-0, который завершил визит Галатасарая на Камп Ноу в этот четверг. Балграны по доминированию и шансам заслужили победу, хотя их футбол был на пару шагов ниже, чем в последние недели, и им придется сражаться в Турции до следующего раунда. Хави объявил, что сделает ротации и представил одиннадцать с пятью новыми функциями по сравнению с тем, кто победил Эльче, убежденный, что османская команда, в худшем своем состоянии за последние годы, не собирается требовать больше, чем сделал последний соперник лиги. Галатасарай, самый важный клуб в своей стране, в настоящее время занимает двенадцатое место в турецкой Суперлиге, отставая на 32 очка от лидера Трабзонспора. Однако явное домино «Барса» с момента первоначального свистка было переведено только дважды за весь первый тайм, оба Мемфиса. Первый, в фол выстрел спереди, а второй - нить ко второму столбу из левого угла зоны посетителя. В обоих он получил блестящий ответ Иньяки Пенья, который был арендован из «Барсы» в Галатасарай до конца сезона и который сегодня вечером дебютировал на Камп Ноу, столкнувшись с командой, с которой у него все еще есть контракт. «Барса» начала хорошо, с Адамой снова и снова переполнял Ван Анхолта на правом фланге и некоторое заслуженное появление между линиями Педри, но его ритм угасал по мере приближения матча к перерыву. А стамбульская команда, которая начала прикрываться и пыталась преодолеть высокое давление местной команды необычной прямой игрой в команде Torrent, с прохождением минут становилась все более комфортной. Турки даже продвинулись к голу, который защищал Тер Штеген, пару раз на последнем отрезке первого тайма. Самый ясный, в левой стажировке Керема Актюркоглу, который пробил высоко после слалома, преодолел Дест и Френки де Йонг. Хави не понравился плоский матч, который играли его люди, и он вошел в Пике, Серхио Бускетс и Дембеле за Араухо, Нико и Феррана Торреса, как только начался второй тайм. Однако Галатасарай де Торрент, который хорошо знает «Барсу» и Хави со времен помощника Гвардиолы, все равно не отдал ни миллиметра своему сопернику. Бакульгранас, однако, продолжали настойчиво пытаться. Серхио Бускетс возглавил прострел из Мемфиса в начале поворота, но рукавица Иньяки Пенья избежала ворот, залп Жорди Альбы спереди слева, почистив правый джойстик, и гол Аликанте заблокировал удар, слишком сосредоточенный Френки де Йонг в следующем движении. Осталось чуть меньше получаса, и Галатасарай, который уже начинал с трудом выходить из пещеры, наконец начал страдать. Адама и Дембеле протестировали его снаружи, но их выстрелы не смогли найти дверь. А в единственной выездной игре за весь второй тайм Гомис обыграл Тер Штегена и застыл на Камп Ноу, прежде чем судья отменил счет в офсайде. За десять минут до конца Хави разыграл карту Лука де Йонга, но футбол «Барсы» больше не смог заработать больше для голландской «9», чтобы сыграть в каком-то спасительном броске. Галатасарай покинул Барселону в живых, хотя до сих пор ни разу не побеждал в Колизее «Барса», где у них три поражения и две ничьи. - Технический лист: 0 - Барселона: Тер Стеген; Дест, Араужо (Пике, мин. 46), Эрик Гарсия, Хорди Альба; Френки де Йонг, Нико (Серхио Бускетс, мин.46), Педри; Адама (Луук де Йонг, мин. 80), Ферран Торрес (Дембеле, мин.46) и Мемфис (Обамеянг, мин.61). 0 - Галатасарай: Иньяки Пена; Боэй, Нельсон, Маркао, Ван Анхолт; Кутлу, Антальяли; Фегули (Чикальдау, мин. 79), Бабель (Эмре Килинч, мин.68), Керем Актуркоглу (Йилмаз, мин.92); и Мохамед (Гомис, мин.68). Рефери: Бенуа Бастьен (FRA). Он показал желтую карточку Кутлу (мин. 30), Мемфису (мин. 35), Антальяли (мин.77) и Хорди Альбе (мин.89). Инциденты: Первый матч 16-го раунда Лиги Европы проходил на Камп Ноу перед 71 740 зрителями. ШЕФ гмч/джл