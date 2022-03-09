Украинские мирные жители эвакуированы по шести гуманитарным коридорам, чтобы избежать бомбардировок

Российские и украинские власти объявили в среду об открытии гуманитарных коридоров в столице, Киеве и других городах страны, включая Харьков, Мариуполь и Сумы, на фоне обвинений Украины в нежелании Москвы разрешать эвакуацию в этих местах в разгар война.

По словам украинского чиновника, коридоры будут работать между 9 (7 по Гринвичу) и 21 (19 по Гринвичу), сообщает местное агентство «Укринформ».

«В половине шестого утра (по местному времени) мы получили сообщение от Российской Федерации об утверждении ранее предложенных нами маршрутов», — сказал высокопоставленный чиновник, прежде чем перечислить и детализировать эти коридоры. Он также сообщил, что информировал Международный комитет Красного Креста об открытии таких безопасных мест и отметил, что «военные должны прекратить огонь» в согласованные часы в этих районах.

Районы, где необходимо остановить обстрелы, находятся между Энергодаром и Запорожьем, Сумами в направлении Полтавы, Мариуполем и Запорожьем, Волновой с Покровском и между Пасасом и Лозовой (Харьковская область).

Шестой коридор затронет Киевскую область и включает маршрут, который доходит до Ворзеля, Бучи, Бородянки, Гостомеля и Ирпеня, а также до Стоянки и Белгородки.

Таким образом, за открытием этих гуманитарных коридоров следует временное прекращение огня в этих же районах, чтобы обеспечить эвакуацию, которая в основном не удалась за последние два дня, как сообщает газета The Moscow Times.

Украинские власти подтвердили несколько часов назад, что гуманитарный коридор Сумы будет продлен с 9 утра до 9 вечера (по местному времени) и что граждане смогут выехать из города в Полтаву как на собственном транспорте, так и на автобусе.

Автобусы ждут во время эвакуации на фоне российского вторжения в Украину, недалеко от Сум. 8 марта (Рейтер)

Один из гуманитарных коридоров пройдет из городов Буча, Гостомель, Ирпень и Ворзель Киевского района в столицу через Белгородку и Стоянку. Второй соединит Энергодар, расположенный вблизи крупнейшей атомной электростанции в Европе, с Запорожьем, а третий соединит Сумы с Полтавой.

С другой стороны, остальные три гуманитарных коридора пройдут из Мариуполя в Запорожье, из Волновой в Покровск и из Изюма в Лозовую, сообщает украинский новостной портал Укринформ. Последние два места находятся в Харьковской области, одной из наиболее пострадавших от российского военного наступления.

«Я обращаюсь к России: они взяли на себя официальное публичное обязательство соблюдать режим прекращения огня с 9 до 19 часов. У нас был негативный опыт, когда обязательства не сработали», — сказал Верещук.

За несколько часов до этого российские власти объявили об открытии гуманитарных коридоров в столице страны и других городах на фоне заявлений Украины о нежелании Москвы разрешать эвакуацию в этих местах в разгар войны.

Согласно информации, собранной российским информационным агентством ТАСС, гуманитарные коридоры открылись в 9 часов утра в Киеве, Чернигове, Харькове, Мариуполе и Сумах после того, как украинские власти подтвердили эффективность эвакуации в последнем городе.

(С информацией от Europa Press)

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