Великобритания запретила своим военнослужащим выезжать в Украину для борьбы с вторжением в Россию

Британское министерство обороны запретило всем военнослужащим Вооруженных сил Соединенного Королевства выезжать в Украину «до дальнейшего уведомления» на фоне новостей о том, что некоторые солдаты отправились туда воевать.
«Всем военнослужащим запрещается выезжать в Украину до дальнейшего уведомления», - сказал пресс-секретарь этого портфеля информационному агентству Efe, который сказал, что правило применяется, даже если солдаты находятся в отпуске.
«Персонал, выезжающий в Украину, столкнется с дисциплинарными и административными последствиями», — сказал источник, добавив, что, кроме того, Соединенное Королевство имеет «очень ограниченную» консульскую помощь в Киеве.
Защита, как правило, не поощряет любые поездки в Украину и предупреждает, что перемещение «воевать на линии фронта или помогать людям, вовлеченным в конфликт, может быть незаконным» и привести к судебному разбирательству.
«Вместе с нашими союзниками мы оказываем Украине всевозможную поддержку, но эта поддержка носит принципиально оборонительный характер. Ни НАТО, ни Украина не представляют угрозы агрессии против России», — подчеркивают в министерстве.
Британская пресса опубликовала, что есть опасения, что некоторые британские солдаты, которые отсутствуют, могли отправиться в Украину, чтобы присоединиться к боевикам, сражающимся против российского вторжения.
По данным газеты The Sun, 19-летний подросток, член Coldstream Guard, базирующийся в казармах Виндзора, написал прощальное письмо родителям и купил билет в Польшу в выходные с целью перехода в Украину.
Этот подросток, которого СМИ публикуют фотографии в форме британского регулярного полка, оказался бы в числе четырех пропавших без вести солдат, которые, как опасаются, отправились в Украину.
(С информацией от EFE и Europa Press)
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