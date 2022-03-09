Великобритания запретила своим военнослужащим выезжать в Украину для борьбы с вторжением в Россию

A former British Soldier known as Taft, de-badges military clothing at the military surplus store he runs in Folkestone, Britain, March 2, 2022. The store has been supplying Ukrainian nationals who plan to send military surplus clothing to Ukraine following Russia's invasion of the country. REUTERS/Henry Nicholls

Британское министерство обороны запретило всем военнослужащим Вооруженных сил Соединенного Королевства выезжать в Украину «до дальнейшего уведомления» на фоне новостей о том, что некоторые солдаты отправились туда воевать.

«Всем военнослужащим запрещается выезжать в Украину до дальнейшего уведомления», - сказал пресс-секретарь этого портфеля информационному агентству Efe, который сказал, что правило применяется, даже если солдаты находятся в отпуске.

«Персонал, выезжающий в Украину, столкнется с дисциплинарными и административными последствиями», — сказал источник, добавив, что, кроме того, Соединенное Королевство имеет «очень ограниченную» консульскую помощь в Киеве.

Защита, как правило, не поощряет любые поездки в Украину и предупреждает, что перемещение «воевать на линии фронта или помогать людям, вовлеченным в конфликт, может быть незаконным» и привести к судебному разбирательству.

Бывший британский солдат, известный как Тафт, снимает знаки с военной одежды в магазине военных излишков, которым он управляет в Фолкстоне, Великобритания, 2 марта 2022 года. Магазин поставляет украинским гражданам, которые планируют отправлять излишки военной одежды в Украину после российского вторжения в страну. REUTERS/Генри Николлс

«Вместе с нашими союзниками мы оказываем Украине всевозможную поддержку, но эта поддержка носит принципиально оборонительный характер. Ни НАТО, ни Украина не представляют угрозы агрессии против России», — подчеркивают в министерстве.

Британская пресса опубликовала, что есть опасения, что некоторые британские солдаты, которые отсутствуют, могли отправиться в Украину, чтобы присоединиться к боевикам, сражающимся против российского вторжения.

По данным газеты The Sun, 19-летний подросток, член Coldstream Guard, базирующийся в казармах Виндзора, написал прощальное письмо родителям и купил билет в Польшу в выходные с целью перехода в Украину.

Этот подросток, которого СМИ публикуют фотографии в форме британского регулярного полка, оказался бы в числе четырех пропавших без вести солдат, которые, как опасаются, отправились в Украину.

(С информацией от EFE и Europa Press)

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