Трогательное письмо первой леди Украины: «Война против невинных людей — двойное преступление»

То, что Россия называет «спецоперацией» против Украины, на самом деле является «массовым убийством украинских гражданских лиц», которое фокусируется «самым ужасающим» на «детских жертвах», говорит Елена Зеленская, жена президента Владимира Зеленского. В открытом письме, опубликованном в эту среду на странице украинского председательства, Зеленская впервые говорит о войне, опустошающей ее страну, в качестве ответа, говорит она, подавляющему числу СМИ, которые попросили ее об интервью и которое она не смогла дать.

«В то, что произошло чуть больше недели назад, невозможно было поверить. Наша страна была мирной, в наших городах, поселках и селах кипела жизнь», — пишет первая леди. 24 февраля « мы все проснулись после объявления о российском вторжении. Танки пересекли границу с Украиной, самолеты вошли в наше воздушное пространство, ракетные пусковые установки окружили наши города », — добавляет он.

Зеленская упрекает Клемлина и его пропаганду в маскировке под «спецоперацию» убийства мирных жителей, в том числе детей. Местные сообщества в социальных сетях полны отчаяния. Многие люди, включая пожилых людей, людей с серьезными заболеваниями и людей с ограниченными возможностями, оказались в изнурительной изоляции и оказались вдали от своих семей и без какой-либо поддержки.

По словам первой леди, война против этих невинных людей — это двойное преступление.

Несмотря на заверения поддерживаемых Кремлем пропагандистских СМИ, которые называют это «спецоперацией», это, по сути, массовое убийство украинских гражданских лиц и детей, объясняет он». Возможно, самое страшное и разрушительное в этом вторжении — это жертвы среди детей. Восьмилетняя Алиса, погибшая на улицах Ахтырки, когда ее дед пытался защитить ее. Или Полина из Киева, которая погибла во время взрыва вместе с родителями. Арсений, 14 лет, был ранен завалами по голове, и его не удалось спасти, потому что скорая помощь не смогла вовремя добраться до него из-за сильных пожаров», - рассказывает он.

Он повторяет, что «эта война ведется против гражданских лиц, а не только с помощью бомбардировок» и что дороги Украины были «заполнены беженцами», более двух миллионов, согласно последним данным ООН.

Он также рассказывает о президенте России Владимире Путине, который «думал, что это спровоцирует молниеносную войну с Украиной. Но он недооценил нашу страну, наш народ и их патриотизм». «Украинцы, независимо от их политических взглядов, родного языка, верований и национальностей, находятся в беспрецедентном единстве», - сказал он.

Елена Зеленская присоединилась к просьбам мужа и призвала закрыть украинское небо, прекратить российские воздушные бомбардировки и создать гуманитарные коридоры, которые позволят гражданам вырваться из очагов конфликта». Украина хочет мира. Но Украина будет защищать свои границы. Он защитит свою личность. В этом он никогда не уступит», — провозглашает жена Зеленского.

Полное примечание

Открытое письмо Елены Зеленской глобальным СМИ

В последнее время большое количество средств массовой информации по всему миру обратились с просьбами об интервью. Настоящее письмо является ответом на эти просьбы и является моим свидетельством Украины.

В то, что произошло чуть больше недели назад, невозможно было поверить. Наша страна была мирной; наши города, поселки и деревни были полны жизни.

24 февраля мы все проснулись после объявления о российском вторжении. Танки пересекли границу с Украиной, самолеты вошли в наше воздушное пространство, ракетные пусковые установки окружили наши города.

Несмотря на заверения поддерживаемых Кремлем пропагандистских СМИ, которые называют это «спецоперацией», — это, по сути, массовое убийство украинских гражданских лиц.

Возможно, самое страшное и разрушительное в этом вторжении — это дети, ставшие жертвами. Восьмилетняя Алиса, погибшая на улицах Ахтырки, когда ее дед пытался защитить ее. Или Полина из Киева, которая погибла во время взрыва вместе с родителями. 14-летний Арсений был ранен обломками по голове, и его не удалось спасти, потому что скорая помощь не смогла вовремя добраться до него из-за интенсивных пожаров.

Этим изображением Елена Зеленская сопроводила свое открытое письмо народу Украины о российском вторжении (канцелярия президента)

Когда Россия говорит, что она «не ведет войну против гражданского населения», я сначала произношу имена этих убитых детей.

Наши женщины и дети теперь живут в бомбоубежищах и подвалах. Весьма вероятно, что все видели эти снимки станций Киевского и Харьковского метрополитена, где люди лежат на земле со своими детьми и домашними животными, запертыми под ними. Для некоторых это лишь последствия войны, для украинцев это ужасная реальность. В некоторых городах семьи не могут покидать бомбоубежища в течение нескольких дней подряд из-за неизбирательных и преднамеренных обстрелов гражданской инфраструктуры.

Первый новорожденный войны, он увидел бетонный потолок подвала, его первым вздохом был едкий воздух подземелья, и их встретила запертая и напуганная община. На данный момент есть несколько десятков детей, которые никогда не знали мира в своей жизни.

Эта война ведется против гражданского населения, а не только бомбардировки.

Некоторым людям требуется интенсивная терапия и постоянное лечение, которое они не могут получить в настоящее время. Насколько легко вводить инсулин в подвал? Или получить лекарство от астмы под сильным огнем? Не говоря уже о тысячах онкологических больных, доступ которых к химиотерапии и лучевой терапии был отложен на неопределенный срок.

Местные сообщества в социальных сетях полны отчаяния. Многие люди, в том числе пожилые люди, тяжелобольные и люди с ограниченными возможностями, оказались в изоляции и оказались вдали от своих семей и без какой-либо поддержки. Война против этих ни в чем не повинных людей — это двойное преступление.

Наши дороги затоплены беженцами. Посмотрите в глаза этих уставших женщин и детей, которые несут с собой боль и душевную боль, оставляя своих близких и жизнь такой, какой они ее знали. Мужчины, везющие их к границам, проливают слезы, чтобы разлучить семьи, но снова мужественно сражаются за нашу свободу. Ведь, несмотря на весь этот ужас, украинцы не сдаются.

Агрессор, Путин, думал, что развяжет бомбардировки Украины. Но он недооценил нашу страну, наш народ и их патриотизм. Украинцы, независимо от их политических взглядов, родного языка, верований и национальностей, находятся в непревзойденном единстве.

В то время как кремлевские пропагандисты хвастались, что украинцы будут приветствовать их с цветами в качестве спасителей, им отказали с коктейлями Молотова.

Я благодарю жителей городов, подвергшихся нападениям, которые скоординировали свои действия, чтобы помочь тем, кто больше всего в ней нуждается. Те, кто продолжает работать — в аптеках, магазинах, общественном транспорте и социальных службах — показывают, что в Украине побеждает жизнь.

Я благодарю тех, кто оказывает гуманитарную помощь нашим гражданам, и благодарю их за постоянную поддержку. И нашим соседям, которые щедро открыли свои границы, чтобы предоставить убежище нашим женщинам и детям, спасибо за их безопасность, когда агрессор не позволил нам этого сделать.

Всем людям во всем мире, которые объединяются, чтобы поддержать Украину. Увидимся! Мы наблюдаем за этим и ценим вашу поддержку.

Украина хочет мира. Но Украина будет защищать свои границы. Он защищает свою личность. Они никогда не уступят.

В городах, где продолжаются бомбардировки, где люди находятся под завалами и не могут покинуть подвалы в течение нескольких дней, нам нужны безопасные коридоры для гуманитарной помощи и безопасной эвакуации гражданского населения. Нам нужны те, кто у власти, чтобы перекрыть воздушное пространство!

Закройте небо, и мы сами разберемся с войной на земле.

Я обращаюсь к вам, дорогие СМИ: продолжайте показывать, что здесь происходит, и продолжайте показывать правду. В информационной войне, которую ведет Российская Федерация, каждое испытание имеет решающее значение.

И этим письмом я свидетельствую и говорю всему миру: война в Украине — это не «война где-то там». Это война в Европе, недалеко от границ ЕС. Украина насильно арестовывает, чтобы завтра агрессивно вторгаться в свои города под предлогом спасения мирных жителей.

На прошлой неделе мне и моим людям это казалось бы преувеличением, но это реальность, с которой мы сталкиваемся сегодня. И мы не знаем, как долго это продлится. Если мы не остановим Путина, который угрожает начать ядерную войну, в мире не будет безопасного места ни для кого из нас.

Мы победим. Для нашего подразделения. Единство на пути к любви к Украине. Слава Украине!

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