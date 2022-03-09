Солдатские матери могут стать одним из самых страшных кошмаров Путина

A woman reacts as a conscript hugs her before the departure for the garrison, at a local railway station in Omsk, Russia November 21, 2019. REUTERS/Alexey Malgavko

Официальная версия, поддерживаемая российским правительством и усиливающая медиасеть, которая поддерживает все более обесцениваемое слово Кремля, гласит, что только профессионалы участвуют в том, что Россия назвала «специальной операцией» на Украине. Однако семьи призывников, которые проходят обязательную военную службу или проходят практику в некоторых силах безопасности, не говорят об этом и в отсутствие информации от властей о судьбе своих мальчиков опасаются за них. Для родителей этих неопытных 18- или 20-летних мальчиков, у которых в лучшем случае едва хватает пары месяцев обучения, нет никакой «спецоперации», а война, на которую российские власти тайно брали своих детей; война, к которой они не готовы и не используются - они кричат посреди его отчаяние — как «пушечное мясо».

Вторжение в Украину было приказано президентом Владимиром Путиным 24 февраля под предлогом «демилитаризации и денацификации» этой страны, которую любой, кто хоть немного знает о регионе, знает, что это не просто страна российских чувств; что украинцы и русские символически, а также физически семья, с эмоциональным бременем насилия, которое влечет за собой. Украина - это гораздо больше, чем задний двор России, которая сохраняет свой имперский импульс, и подход ее правительств к Западу рассматривается Путиным с самого начала его цикла власти как провокация, которая на протяжении многих лет и после различных политических и военных эпизодов, включая аннексию Крыма в 2014 год и пожар, улетучившийся после драки между пророссийскими территориями Востока и украинским центральным правительством, вышел из-под контроля.

Приказ о нападении поступил через два дня после признания российским правительством независимости сепаратистских районов Донецка и Луганска и в рамках серии переписываний истории, включая заявления Путина, ставящие под сомнение суверенитет Украины. Переписывание истории требует репрессий, чтобы заставить замолчать несогласных, и по этой причине исторические «исправления» российского президента, который правит 22 года назад и, очевидно, намеревается оставаться у власти на всю вечность, идут рука об руку со все более жестким контролем над информацией. Контроль над тем, что говорят, как говорят, не является чем-то новым для россиян, особенно для тех, кто знал жизнь при сталинизме.

«Я в панике, где мой сын? Я пыталась позвонить на все телефоны, с которых он мне звонил, и они все выключены. Мой сын сказал мне, что даже телефоны капитанов были конфискованы», — рассказывает одна женщина. «Мне очень плохо, детям не обязательно быть там, нам нужно, чтобы они вернулись туда, где их завербовали, а не в этот ад. У нас есть родственники на украинской стороне. У меня там племянники и все такое. Как они все это видят? Мы с сестрой плакали все утро, она оттуда и я отсюда».

За неделю до этих заявлений о осаде Медузы сына этой женщины срочно перевели с военной базы Наро-Фоминск на другую базу, расположенную в 25 километрах от границы с Украиной, недалеко от Белгорода. Многие матери сообщали в феврале, что их детей перевели в пункты, близкие к территориям Донецка и Луганска, где с 2014 года идет гражданская война, в которой процветающий Запад решил уйти связанным со своей судьбой.

Две женщины — члены Комитета солдатских матерей блокируют вход в Думу в знак протеста против волны смертей в российской армии во время военной службы.

Галина - так зовут другую женщину, которая говорила с Би-би-си - говорит, что только что узнала, что ее сын Николай находится в Украине, когда ее сестра увидела ее фотографию на странице главы украинских вооруженных сил в Facebook. Николай находился там в качестве военнопленного. Она знала, потому что он ей сказал, что их переместили недалеко от границы. Также сообщалось, что молодые люди были на учениях и что их не будут отправлять в бой, однако, когда Николай стал военнопленным, он, судя по всему, уже был наемным солдатом.

«Я не знаю, что делать. СМИ умалчивают о том, что наши мальчики попали в плен. Или они не знают». Подруга Николая рассказала, что, хотя она и сделала все, чтобы отговорить его, он подписал контракт в декабре прошлого года, чтобы «содержать свою будущую семью». Мать добавляет, что там, где они живут, нет других возможностей достойно зарабатывать деньги. «Мой сын был не по собственной воле, главнокомандующий послал его туда», - говорит он.

«Честно говоря, я не понимаю, о чем все это», - говорит он. «В нашей стране некоторым людям не хватает еды. Я не понимаю ни войны, ни военных действий. «В какую дверь мне постучать, чтобы вернуть сына?»

Российские законы запрещают призывникам участвовать в боевых действиях. По словам адвоката Александра Латынина, по закону, если призывник добровольно хочет пойти на войну по контракту, он может это сделать, но у него должно быть не менее трех месяцев обучения или одного месяца, в зависимости от уровня образования. Однако на практике солдат принудительными методами заставляли подписывать контракты, говорят их родственники.

Во время брифинга в США несколько дней назад было высказано предположение, что значительное число россиян, воюющих в Украине, являются призывниками, и это может объяснить их неопытность и отсутствие знаний о том, что они должны делать.

Циркулируют фотографии пленных и разбитых российских солдат.

Нет данных о жертвах

«Это море слез», - сказала Светлана Голуб, прекратив свою задачу отвечать на сотни звонков, которые поступают к ней из разных уголков крупнейшей страны на земле. Голуб возглавляет старую и известную организацию гражданского общества под названием «Комитет матерей солдат», которая всегда отвечала за отчетность и мониторинг злоупотреблений в армии, связанных с домогательствами и домогательствами, которые часто приводят к преступлениям и самоубийствам. Но солдатские матери сделали гораздо больше. Во время первой чеченской войны, в 1990-х годах, они сами вели переговоры о возвращении своих детей, военнопленных, живыми. В эти дни страданий, неопределенности и дезинформации они не только стремятся помочь семьям найти своих детей, но и помочь им репатриировать останки детей, погибших в бою.

Количество жертв в войне — это отдельная война. Кампания по дезинформации, начатая российскими властями с целью изолировать граждан от реальности войны, достигает количества убитых, что является чувствительным фактом, что россияне стремятся скрыться не только за пределами границ, но и за пределами внутренних границ. До сих пор в войне только около 500 солдат получили официальное признание, в то время как украинские власти заверяют - и это то, что газеты и СМИ, поддерживающие украинское дело, ответили на этой стороне мира, - что около десяти тысяч погибших.

Украинские власти обратились к Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой взять на себя ответственность за репатриацию тел российских солдат, погибших в боевых действиях, в их страну. «Тысячи тел захватчиков. Это гуманитарная необходимость (...) Российская Федерация должна знать, сколько из этих тел. захватчиков сегодня разбросано на украинской земле», — недавно заявила в петиции вице-премьер Ирина Верещук. Через два-три дня после начала вторжения правительство Владимира Зеленского запустило веб-сайт, позволяющий родственникам погибших российских солдат идентифицировать их. Он называется «200rf.com» в связи с кодом, используемым для определения солдат, погибших в бою, и содержит фотографии паспортов или военных документов, принадлежащих российским солдатам, которые предположительно погибли с начала вторжения.

В нем также содержатся видеозаписи предполагаемых заключенных, а также их имена и города происхождения в некоторых случаях. Пока Россия хранит молчание, семьи российских солдат практически не получили информации о роли мальчиков в конфликте, и есть фотографии, на которых видны останки брошенных погибших солдат. В то время как российский лидер мечтает для себя признание того, что он чувствует, что мир обязан России за свое место во Второй мировой войне и столкнулся с вторжением под лозунгом спасения Украины из лап западного зла, то, что кажется значительным количеством жертв, может в конечном итоге стать его собственным политическим могила. Есть молодые люди, которые ему не верят, а есть матери, которые не простят его.

«Для Путина рост числа погибших может повредить любой оставшейся внутренней поддержке его усилий на Украине. Российская память долгая, и матери солдат, в частности, по словам официальных лиц США, могли легко вспомнить 15 000 солдат, убитых во время вторжения Советского Союза в Афганистан и оккупировавших его, или тысячи убитых в Чечне», — написали Хелен Купер и Эрик Шмитт в статье в Нью-Йорк Таймс.

«Семьи полностью уходят в темноту. Они понятия не имели, что скоро будет проведена специальная военная операция», — рассказал Голуб английской ежедневной газете The Guardian. Все указывает на то, что несколько высокопоставленных военнослужащих были осведомлены о планах правительства, и тот факт, что дети, не имеющие физической и умственной подготовки и не имеющие информации, были доставлены в центр боевых действий, может объяснить очень низкий моральный дух сил и связанные с этим трудности. сражаться без цели.

Различные анализы считают это одним из недостатков российской стратегии, в то время как есть жалобы на отсутствие полноценного питания солдат, а также на эмоциональный срыв у некоторых из пленных, как это видно в наши дни в некоторых видео, которые циркулируют. В одном из них изображен совсем молодой русский солдат с чашкой чая в руке, в то время как кто-то предлагает ему мобильный телефон для связи с матерью; в другом видно, как совершенно сломленный солдат разговаривает с матерью и говорит ей, что его взяли в плен и что он не уверен, что делает там, кроме того, что извинился перед ним. Официальная украинская кампания была направлена на матерей солдат, приглашающих их отправиться в путешествие, чтобы найти своих детей, военнопленных. Приглашение выглядит столь же щедрым, сколь и тревожным в разгар войны, в которой, например, прекращение огня не соблюдается для запуска гуманитарных коридоров.

Это как раз еще одно видео, снятое мобильным телефоном по сети, которое служит примером того, как российские чиновники должны противостоять матерям солдат, которые претендуют на своих детей, женщинам, которые обращаются к властям, чтобы узнать правду о том, что им отказано. В этом видео Сергей Цивилёв, губернатор Кузбасса на юго-западе Сибири, пытается защитить российские военные действия от гнева нескольких матерей в регионе на встрече, созванной с другой целью. Встреча прошла в гимназии на базе ОМОН — российской ОМОН — в Новокузнецке, крупнейшем городе региона, и проходила в рамках растущих усилий Кремля по мониторингу информации о войне.

Члены ОМОН этого города были среди российских боевиков, убитых или захваченных украинскими войсками в Буче, примерно в 20 километрах от Киева, 28 февраля. После боя были замечены изображения, в которых одежда команды ОМОН появляется среди трупов и останков русской армии.

Как только Цивилев пытается обратиться к аудитории, голоса женщин начинают звучать, как они пробиваются, один за другим. Первый из них слышен, потому что их «обманывают» по поводу военных развертываний в Украине.

«Никто никому не лгал», — отвечает Цивилёв, политически вежливо. Они не дают ему закончить: «Их послали, как пушечное мясо», - без всякого стыда кричит другая женщина, и дискуссия набирает силу, пока третья женщина не бросит личный дротик. Где ваш сын, губернатор? , спрашивает он. «Мой сын учится в университете», — отвечает чиновник. Сын губернатора не состоит на службе и, возможно, никогда не будет. После десятилетий дискуссий и борьбы за прекращение практики, которые длились три года, военная служба в России теперь длится год, ее проходят только мужчины, а те, кто учится, имеют шанс получить документ, который дает им комплимент, без необходимости проходить обучение. Да, те, кто учится, но также и те, у кого есть деньги или зло, чтобы получить их, в результате чего молодые люди в самых отдаленных и беднейших регионах остаются единственным «пушечным мясом», о котором говорила убитая горем женщина.

«Зачем они отправили туда наших мальчиков?» , еще одна женщина наконец-то воодушевлена тем же мощным домашним видео. Верный приказам вышестоящего начальника, губернатор отказывается отвечать и говорит, что не сможет этого сделать, «пока продолжается военная операция». И он говорит что-то другое, в своего рода призыве к националистической солидарности, поскольку просит их избегать критики «пока это не закончится, потому что это скоро закончится».

«Да, когда все умрут», вы можете услышать последний ответ другой женщины, между гневом, темным юмором и разочарованием.

Владимир Путин. (Спутник/Алексей Никольский/Кремль через REUTERS)

Старая борьба матерей

Несколько недель назад, когда несколько семей начали жаловаться на отсутствие контактов со своими детьми, Комитет солдатских матерей связался с военной прокуратурой, Министерством обороны и руководителями Западного военного округа России, чтобы выяснить местонахождение базы большинства подразделений, отправляющих призывников в Украину, и, таким образом, выяснить, были ли призывники вынуждены подписывать контракты и направлялись ли они в воинские части на границе с Украиной. Никто не дал им конкретного ответа, все было чисто уклончиво, а извращение принимало форму внушения. Если родители хотят знать, куда предназначались их дети, они посоветовали властям отправить официальные письма. Бюрократия как союзник авторитаризма и репрессий: русский роман.

https://rightlivelihood.org/

Изменения в статусе новобранцев — это не единственная информация, которую Россия скрывает от семей военнослужащих. Согласно президентскому указу, подписанному Путиным в 2015 году, все смерти военнослужащих являются государственной тайной. Это означает, что отчаявшиеся семьи, которые обращаются к властям за информацией о благополучии своих детей, обычно сталкиваются с тактикой молчания или проволочек, такой как сомнительный совет напрямую связаться с командиром подразделения или написать в Красный Крест.

Комитет солдатских матерей был основан в 1989 году и в том же году официально зарегистрировал 300 матерей солдат, и их общая цель заключалась в том, чтобы вскоре вернуть своих детей с военной службы, которая в то время длилась три года, для возобновления учебы. С этой целью им удалось вернуть домой почти 180 000 молодых людей.

Затем матери были в ужасе от увиденного и узнавшего об условиях службы в вооруженных силах: регулярные избиения, издевательства и унижения, отсутствие пищи или других нужд, настоящее рабство, навязанное батальонам. Их требования заключались в тщательной реформе военных структур на демократической основе, прекращении принудительного труда в батальонах, демилитаризации системы правосудия, установлении реального гражданского контроля над вооруженными силами и принятии законодательства о предоставлении альтернативной гражданской службы военным. На протяжении многих лет было объявлено о реформах, но некоторые практики и ритуалы сохранились с течением времени.

Дедовщина (в переводе с русского языка означает что-то вроде «царствование бабушек и дедушек») — это слово, под которым известна жестокая традиция инициации и запугивания новобранцев. От принуждения к выполнению самых редких и унизительных заданий, от приобретения сигарет или еды для пожилых людей до жестоких представлений, которые приводят к пыткам и смерти. Смерть часто наступает из-за различных практик, которым они подвергаются, но преследование преступников также приводит к самоубийству после физического и психологического насилия или жестокого запугивания, которые деморализуют, пугают и унижают совсем маленьких детей, которые не в состоянии покинуть этот ад круг, который, с другой стороны, поддерживается. вовремя и скрыт властями.

Это происходило во времена Советского Союза и происходит до сих пор, несмотря на реформы, которые они были вынуждены проводить под постоянным давлением гражданских организаций, таких как Комитет. Те, кто сводит к минимуму или защищают такую практику, делают это с оправданием сохранения власти. Эти ритуалы, по-видимому, чаще встречаются на удаленных пограничных пунктах, где центральное правительство практически не контролирует. Но в конце 2021 года серия самоубийств в армии вызвала более глубокую общественную экспертизу. Журналисты-расследователи сообщили об увеличении числа эпизодов оправдания подсудимых или полного прекращения дел.

Российские призывники отправляются на военную службу на станцию в Санкт-Петербурге. (REUTERS/Антон Ваганов)

Официальная реакция заключалась в том, чтобы игнорировать проблему, и это не должно стать неожиданностью. Министр обороны Сергей Шойгу часто отрицает, что злоупотребления являются системной проблемой, и отвергает обвинения, утверждая, что это исключения, отдельные случаи запугивания. Медленная судебная система сохраняет официальную позицию, согласно которой количество обвинительных приговоров за злоупотребление властью, насилие и психологические пытки сократилось, но, тем не менее, НПО отмечают, что эта тенденция усиливается.

Вместо решения проблемы Россия решила принять законы, чтобы скрыть факты. То, что не увидели и не рассказали, не существует. Кроме того, «правительство создает инструменты, с помощью которых можно будет просто хранить молчание», указали на своей странице «Матери Санкт-Петербурга» в день объявления о том, что их следует призвать к молчанию новым законодательством, которое сделало их «иностранными агентами», одной из жемчужин репрессивная законодательная корона последних лет.

Как будто недостаток информации можно было бы смягчить словами утешения, Владимир Путин сам 8 марта обратился к матерям и сестрам призывников, чтобы заверить их, что молодые призывники не участвуют и не будут участвовать в боевых действиях, а также сказать им, что понимает очень хорошо, что они беспокоятся за них, но они должны быть спокойными и гордыми. Проблема в том, что трудно поверить президенту, который еще несколько дней назад утверждал, что не намерен отдавать приказ о вторжении, что он вводит эвфемизмы по закону, такие как «специальная операция» вместо «войны» и который приказал подавить все демонстрации против военных действий, в некоторых случаях с необычным насилием и для всех, как это было видно из недавних антивоенных маршей, которые завершились тысячами задержанных в различных городах России. Только тот, кто очень оторван от реальности, может думать, что население доверяет ему так же, как и два десятилетия назад. Только человек с мессианским духом и полной слепотой может думать, что если больше нет реакции против этого, то это потому, что он поддерживает свои решения, а не из-за запугивания, вызванного их авторитарными мерами и безумными моментами.

Император голый и игнорирует его, потому что немногие, кто приближается к нему, также боятся его, как и все остальные.

Осада информации

В плане информационного контроля, который привел к закрытию СМИ и уходу из Москвы международных каналов, которые работали, был принят новый отчаянный закон, который наказывает тех, кто распространяет «фейковые новости» о российской армии и ее действиях, тюремным заключением сроком до 15 лет. По мнению российского правительства, говорить о войне было бы ложной новостью. Сказать, что есть тысячи погибших россиян и украинцев. Сообщают, что призывников заставляли подписывать контракты под различными угрозами, чтобы «легализовать» свой статус на поле боя.

Российские солдаты в Весёлой Лопане, Россия, недалеко от украинской границы. Изображение, сделанное несколько недель назад.

Правительство стремится всеми возможными способами убедить, что борьба идет за выживание и что украинцы несут ответственность за военные действия. В той мере, в какой пожилые люди ведут репортажи только по государственному телевидению, цель будет гарантирована. Но самые маленькие уже давно используют другие способы, чтобы узнать себя и сформировать мнение обо всем. Не случайно наибольшее недовольство исходит от самых молодых людей, которые не имеют советской памяти, не испытали краха и стыда перед миром, который они испытывали в связи с дефолтами во время правления Ельцина и, прежде всего, чувствуют, что ничего не должны Путину. Сегодня именно они больше всего ощущают последствия войны из-за блокад своих любимых сайтов, которые позволяют им мыслить дальше директив Кремля, которые принимают в качестве достоверных источников и надежных средств только онлайн-страницы президента и веб-сайт Министерства обороны.

По словам политолога Ноа Бакли из Тринити-колледжа в Дублине, Путину удается поддерживать себя в течение долгого времени на основе политической апатии; любое движение, меняющее этот порядок, сопряжено с риском, и поэтому необходимо законодательство, ограничивающее любые изменения в этом направлении. Сара Рейнсфорд, бывший корреспондент Би-би-си в Москве, отметила, что «Россия считает, что она находится в состоянии войны с Западом, но она также ведет войну внутри страны, где тех, кто мыслит иначе, каратулизируют как врагов, иностранных агентов и даже предателей».

В своем крестовом походе, чтобы контролировать взгляд россиян на современность, Кремль принимает официальные меры по ограничению распространения информации о военных преступлениях, развертывании российских вооруженных сил и их обучении. Стратегии разнообразны и продолжают накладывать ограничения. В октябре 2021 года ФСБ — наследственные службы КГБ — опубликовали перечень вопросов, по которым физическое лицо или НПО могут рассматриваться в категории «иностранный агент». Список включает любую информацию о моральном или психологическом состоянии сил безопасности, и когда мы говорим «любая информация», это связано, например, с тем, что обсуждение этих тем в социальных сетях также может считаться нарушением списка. Сообщение в Facebook может заканчиваться декларацией иностранного агента любого гражданина.

Мать прощается со своим сыном, которого завербовали. (REUTERS/Эдуард Корниенко)

Считаться «иностранным агентом» является синонимом изгоя и подразумевает регулярное представление обширных и исчерпывающих финансовых отчетов в ФСБ и Министерство юстиции, а также обязательство включать этот рейтинг в каждую статью или статью, опубликованную в различных СМИ - возможно, у вас есть Видя это, это все равно, что носить ослиный капот в углу, что, естественно, затрудняет поиск спонсоров и закрывает двери для любого вида финансирования. Но кроме того, законодательство расширяет возможности для работы правозащитников, юристов и журналистов, поскольку они не могут писать даже о жалобах на совершенные преступления или о ситуации в конкретных подразделениях. Все может быть оформлено в нарушение нормы, и это, несомненно, влияет на уровень защиты новобранцев.

Закон, принятый Путиным в декабре 2020 года, позволяет объявить журналистов или активистов «иностранным агентом» на том основании, что они занимаются политической деятельностью в интересах иностранных государств и получают финансирование из-за рубежа. Один из лучших и самых извращенных способов, с помощью которых правительство измельчает и устраняет все формы оппозиции, деморализует противоборствующих мужчин и женщин и стимулирует осуждение в обществе, которое все еще сохраняет остатки homo sovieticus, который нашел способ угодить абсолютной власти.

Сегодняшнее снова общество, которое говорит шепотом (как образ, который англичанин Орландо Файджес взял для своей книги о сталинских годах) и в гонке за завоеванием благосклонностей власти. «Никто никому не доверял, в каждом знакомстве мы видели стукача. Временами казалось, что вся страна была больна манией преследования. И до сих пор мы не излечились от этой болезни». Это он написал в «Против всякой надежды», своих замечательных мемуарах Надежды Мандельштам, вдове великого русского поэта Осипа Мандельштама, преследуемой сталинской властью, и имеет шокирующую действительность.

«Дайте нам человека, которого мы найдем обвинение» - еще одна замечательная фраза, которую повторяет эта книга, потому что на самом деле она повторяется циклически в стране, где стены всегда слышат.

Никто не хочет идти на войну, которой якобы не существует, даже те, кто прошел подготовку в силах безопасности. Социолог Екатерина Ходжаева заявила в интервью Новой газете, что российская полиция сегодня хочет, чтобы на протест вышло как можно больше людей и объяснила причины. «Полиция сегодня больше интересуется людьми, посещающими массовые протесты против войны, и они, скорее всего, преувеличат их количество и опасность; это для них гарантия того, что завтра их не отправят туда, куда они действительно боятся идти», - пояснил он в том, что можно ассимилировать с новым форма театра абсурда.

Из Москвы и через Telegram, пытаясь избежать любого пространства риска, Борис (35 лет, продюсер рекламы, работа, запланированная на март и апрель отменена) объясняет мне, что, хотя он не проходил военную службу, у него есть военный билет, потому что он проходил стажировку, пока учился в университете «хотя многие купите его». Те, у кого есть удостоверение личности, говорит он мне, могут быть вызваны на случай войны до 40 лет и должны явиться в воинскую часть.

«Но для этого они должны сначала объявить войну тому, что они сейчас называют «специальной операцией», я думаю вслух.

Конечно, он меня подтверждает.

Боитесь, что вас вызовут в суд? , я спрашиваю его через экран.

«Я бы предпочел не думать об этом», - говорит он.

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