Россияне опасаются, что в результате вторжения в Украину у них закончатся лекарства

People visit a pharmacy in the Chechen capital Grozny, Russia April 4, 2020. The southern Russian region of Chechnya became the first to introduce a night curfew to try to prevent the spread of the coronavirus (COVID-19). REUTERS/Ramzan Musaev

Российские аптеки испытывают нехватку инсулина и других препаратов для лечения диабета иностранного производства, сообщила в среду российская ежедневная газета «Коммерсант», в которой описывается нехватка сырья для производства лекарств.

Российское федеральное агентство по медицинскому надзору (Росздравнадзор) и фармацевтическая ассоциация связывают нехватку инсулина с «острым потребительским спросом» в контексте российского вторжения в Украину.

Они также утверждают, что большинство лекарств от диабета производится в России, и беспокоиться не о чем, пишет «Коммерсант».

Пациенты, опрошенные СМИ, объяснили, что массовые покупки связаны с тем, что другие медицинские устройства, используемые диабетиками, производятся за рубежом, поэтому опасаются дефицита или высокой инфляции, и они покупают в ожидании.

Хотя западные санкции за войну в Украине не направлены против фармацевтической промышленности, Коммерсант считает, что российские компании могут закончиться импортным сырьем и компонентами.

Согласно экономической ежедневной газете, Европа почти полностью приостановила поставки.

(Гетти Имиджес)

А импорт из Китая и Индии, на долю которых приходится почти 80% импортируемого фармацевтического сырья, скорее всего, будет задержан из-за нарушения цепочек поставок.

Местные запасы, как ожидается, сохранятся от трех до шести месяцев.

Распад Советского Союза привел к краху российской драгоценной фармацевтической промышленности и уступил место периоду, когда страна зависела от западных лабораторий.

Москва работает над снижением зависимости от Запада, и эта политика была выдвинута после введения санкций между ЕС и США после аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году.

Однако производство извести по-прежнему сильно зависит от импортного сырья.

(С информацией от AFP)

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